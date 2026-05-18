Sedapal anuncia corte de AGUA el 19 de mayo: Estos distritos de Lima se verán afectados

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Nuevo corte de agua sorprenderá a los vecinos de la capital el martes 19 de mayo. Conoce qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados con la suspensión del servicio programado por Sedapal. ¿Está tu zona incluida en la lista?

Corte de agua en Lima el martes: Motivo de suspensión

Si estabas pensando en lavar o hacer uso del agua el martes 19 de mayo, ten en cuenta primero si tu zona está en la lista de los que se verán afectadas por el corte del servicio, según el último reporte que reveló Sedapal hasta el cierre de esta nota de Exitosa. De acuerdo al anuncio, la interrupción se deberá por los trabajos de mantenimiento preventivo que se ejecutará como limpieza de reservorios ubicados en distintos puntos de la capital.

Otras acciones que la empresa estatal realizará el 19 de mayo son las de empalmes de tuberías con el objetivo de seguir garantizando un servicio de calidad y evitar averías futuras. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y tener en cuenta el número del Aquafono (01) 317-8000 para mayor información.

Distritos afectados por corte de agua: Zonas y horarios

Ten en cuenta que suele haber cortes del servicio de agua potable en determinados puntos de Lima, algunos de ellos son programados y otros son imprevistos. Para saber si tu zona se verá afectada y el horario de la suspensión puedes acceder al siguiente LINK de Sedapal y revisar la lista que te brindamos a continuación con mayores detalles:

En Puente Piedra

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en A.H. Hijos de Jerusalén, A.H. Señor de Muruhuay 2da etapa, A.H. Santiago Antúnez de Mayolo, A.H. Huascarán Hermoso. A.H. Virgen de Fátima de Jerusalén.

En Santiago de Surco

Desde las 12 m. hasta las 11:00 p.m. en Urb. Las Colinas, Urb. Santa Carmela, Urb. El Eucalipto, Urb. Santa Justina, Urb. Santa Victoria, Urb. Acuario, Urb. Las Poncianas, Urb. San Jorge, Urb. Las Villas de Monterrico, Urb. Huertos de Villa, C.C. Monterrico, Urb. Valle Hermoso Oeste, Urb. Colinas de Monterrico, Urb. Huertos de San Antonio. Cuadrante: Av. Las Casuarinas, Av. La Encalada, Av. Primavera, Jr. Tomasal.

En Lurigancho

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en Urb. Las Terrazas de Caraponguillo I y II etapa, calle 1, AV. A, B, C. Afecta al CR-492 y R-PE1.

La empresa que brinda el servicio de agua potable en Lima, Sedapal, dio a conocer los distritos que se verán afectados con el corte programado para este martes 19 de mayo e instó a los usuarios a tomar medidas previsionales para aminorar el impacto de no contar con el recurso en determinadas horas.