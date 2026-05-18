Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este lunes 18 de mayo

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce el precio del dólar en Perú y entérate si la proclamación de los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 han ejercido una presión sobre el comportamiento de la divisa estadounidense en el mercado cambiario para la jornada de hoy, lunes 18 de mayo.

Precio del dólar en Perú: Así cotiza HOY, 18 de mayo

La inquietud por la primera vuelta presidencial llegó a su fin este último de semana. Con el escrutinio de votos al 100% por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció de manera oficial a los contendientes de la segunda vuelta.

Tras certificar que ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta, el organismo electoral proclamó como ganadores a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes encabezan las fórmulas presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, respectivamente.

La evidente oposición entre los planes de gobierno de ambos candidatos han ejercido presión en el comportamiento del dólar. Mientras Fujimori Higuchi abandera la continuidad del modelo económico, Sánchez propone una ruptura y sugiere priorizar el "crecimiento social".

En consecuencia, la incertidumbre por el futuro político se aprecia en el mercado. Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), entidad que otorga valor legal a las monedas extranjeras, el tipo de cambio del dólar para este lunes 18 de mayo es la siguiente:

LUNES, 18 DE MAYO COMPRA VENTA S/ 3.426 S/ 3.435

¿Cuál es el precio del dólar paralelo este lunes 18 de mayo?

En comparación con su último valor, el precio del dólar en el mercado interbancario (transacciones mediante bancos) registra un nuevo aumento, puesto que el viernes cerró con S/3.413 para la compra y S/3.419 para la venta.

Si eres inversionista o un ciudadano con deuda en dólares, quizá la cifra mencionada arriba no te resulta favorable. Por eso, se recomienda también revisar el 'dólar Ocoña', también llamado 'dólar de la calle', que se vende y compra a través de casas de cambio.

Según el portal web cuantoestaeldolar.pe, su tipo de cambio para hoy es el siguiente:

Mercado paralelo: compra S/3.420 | venta S/3.445

En conclusión, la cotización del dólar en Perú registra una nueva tendencia al alza ahora que se han proclamado de manera oficial los resultados de la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026.