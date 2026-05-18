Cardenal Castillo respalda protesta estudiantil en la PUCP y solicita evaluar nueva escala de pensiones

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mediante una carta, el cardenal Carlos Castillo Mattasoglio se pronunció a favor de los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que realizan una protesta en contra de una nueva escala de pensiones y solicitó a las autoridades universitarias a promover el diálogo y evaluar la medida.

Cardenal respalda exigencias de estudiantes PUCP

En su calidad de Gran Canciller de la PUCP, Mattasoglio hizo un llamado urgente al diálogo tras haber recibido expresiones de "gran preocupación" de alumnos, docentes y personal administrativo ante la incapacidad de los mecanismos institucionales para canalizar los desacuerdos.

En el documento, el arzobispo de Lima manifestó que para resolver el conflicto actual todas las voces deben ser escuchadas. En ese sentido, citó las palabras del Papa León XIV, quien indica que "la educación cristiana es una obra coral: nadie educa solo".

"Si bien pueden existir errores, tengamos en cuenta que sí están inspiradas por una honda vocación solidaria y por el sueño de construir ámbitos institucionales que promuevan la equidad y el bien común", escribió en su mensaje.

Carta del cardenal Carlos Castillo a la comunidad PUCP

El cardenal Castillo también advirtió contra cualquier tipo de represalias —especialmente hacia los estudiantes— y reiteró su propuesta de crear una Comisión Especial que evalúe si la reforma económica es compatible con el carácter humanista de la casa de estudios.

Según indicó, dicha comisión deberá estar integrada por personalidades destacadas de distintas épocas de la universidad y tendría el mandato de determinar si el nuevo régimen de pensiones preserva la orientación social de la PUCP, así como de identificar un modelo distinto de sostenibilidad financiera.

"Convoco a todos los estamentos de la Universidad a renovar nuestro compromiso con el sentido, los fines y los principios que nos constituyen como una casa de estudios católica y pontificia", concluye el documento.

Nueva escala de pagos genera protestas en la PUCP

El detonante de la manifestación estudiantil en la PUCP ha sido el anuncio de una nueva escala de pagos, que pretende eliminar las escalas más bajas que existen a partir del 2027. La medida ha sido calificada como "elitista y excluyente" por parte de los estudiantes.

Hasta ahora, la PUCP mantiene nueve escalas de pago. Sin embargo, con este cambio, estas pasarán a ser cuatro estrictamente. De esta manera, el monto mínimo mensual a pagar ascenderá de S/1.1218 a S/2.692, es decir más del doble.

Ante esta situación, el cardenal Castillo Mattasoglio calificó la protesta estudiantil como una "exigencia legítima" y solicitó evaluar el nuevo sistema de pensiones.