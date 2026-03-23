Leptospirosis: EsSalud inicia campaña de prevención en zonas afectadas por lluvias

23/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante las últimas semanas, se ha registrado un aumento de casos de leptospirosis en diferentes zonas del país, destacando especialmente la cifra de cinco víctimas mortales confirmadas por el Ministerio de Salud (Minsa).

Ante esta situación, el sector salud ha emitido una alerta epidemiológica, con especial énfasis en aquellas regiones que vienen registrando precipitaciones de gran intensidad, factores que elevan el riesgo de propagación.

De acuerdo con el Minsa, hasta la Semana Epidemiológica n°. 10, se registran 1,045 casos y cinco defunciones (3 confirmados y 2 en investigación) pertenecientes a las regiones de Piura, San Martín, Tumbes y Junín.

Ante este panorama el Seguro Social de Salud (EsSalud) exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención, sobre todo en áreas expuestas a inundaciones o acumulación de agua.

Atención a los síntomas

Las personas que hayan estado en contacto con agua estancada, barro o materiales húmedos deben estar atentas a síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular (especialmente en las pantorrillas), enrojecimiento de los ojos, náuseas, vómitos o sarpullido en la piel. En casos más graves, puede presentarse tos con sangre.

Asimismo, debe evitarse la automedicación ante cualquier síntoma sospechoso, ya que podría enmascarar la enfermedad y retrasar un tratamiento adecuado.

¿Quiénes están en riesgo?

Las personas que trabajan en la vía pública, especialmente en zonas inundadas o con acumulación de agua, deben reforzar el uso de equipos de protección como botas y guantes.

Asimismo, quienes padecen enfermedades preexistentes (como diabetes, enfermedades renales o inmunológicas) deben tener mayor cuidado, ya que presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves si contraen leptospirosis.

Recomendaciones

Se aconseja no nadar ni sumergirse en aguas potencialmente contaminadas, lavarse las manos con frecuencia, consumir agua hervida o clorada y mantener limpios los patios y jardines de las viviendas.

También es fundamental eliminar la basura y los escombros, colocándolos en recipientes con tapa ajustadas, y sellar los orificios en las viviendas para evitar el ingreso de roedores, principales transmisores de la enfermedad.

EsSalud recomienda además extremar las medidas de higiene en el consumo de alimentos. Es fundamental lavar cuidadosamente frutas y verduras con agua segura antes de ingerirlas, así como desinfectarlas cuando sea posible.

En cuanto a alimentos envasados, se debe limpiar las superficies de latas, frascos y botellas antes de abrirlos, ya que podrían haber estado en contacto con agua contaminada o ambientes insalubres.

Por último, EsSalud recomienda acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano ante la aparición de estos síntomas, ya que la detección oportuna es clave para prevenir complicaciones.

