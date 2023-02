Alcalde de Machu Picchu descarta violencia en las protestas del distrito: "Al contrario tenemos felicitaciones de la PNP"

10/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Machu Picchu, Elvis La Torre, descartó actos de violencia en las protestas que se desarrollan en su jurisdicción, altura del km 82. Por el contrario, manifiesta que reciben la aprobación de la Policía Nacional del Perú, tras el desarrollo de sus marchas pacíficas.

Protestas pacíficas

La autoridad edil de Machu Picchu, comenzó diciendo para Exitosa que ha habido cierto grado de desinformación por parte de otros medios, al decir que en la zona del Cusco (Machu Picchu) se desarrollan protestas con grados de violencia.

"En Machu Picchu [...] no ha habido en ningún momento un acto de violencia, no ha habido levantamiento de vías, no se ha atacado ningún material rodante [...]. No ha habido absolutamente nada", enfatizó Elvis La Torre en Exitosa.

Asimismo, indicó que por el contrario reciben la aprobación de las fuerzas del orden en el desarrollo de sus protestas. "Al contrario, tenemos las felicitaciones por parte de la Policía Nacional del Perú, a través del comisario del distrito de Machu Picchu, por llevar una marcha pacífica", señaló.

Turismo en su jurisdicción

Ante la consulta de Exitosa Perú, sobre la afectación del turismo en la zona, Elvis La Torre manifestó que, en el año 2010 hubo un desastre natural que se llevó tramos y partes del riel del ferrocarril hacia Machu Picchu; y que fue en ese mismo año que trabajaron desde la quinta maravilla del mundo hasta el km 82, que es su jurisdicción.

Tres meses han estado cerradas las vías y estuvieron trabajando durante todo ese tiempo hasta recuperarse el tránsito hacia Machu Picchu.

Finalmente, dijo para Exitosa que, desde hace 2 días, coordinaron con las autoridades locales y las fuerzas del orden para que los turistas nacionales y extranjeros tengan garantías en su traslado y estadía en el lugar.

Mira el video