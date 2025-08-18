Elio Riera asegura que sí puede ejercer como abogado pese a ser suspendido: "Mañana tengo diligencia"

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Este lunes 18 de agosto, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo contra Elio Riera donde lo suspenden temporalmente de ejercer funciones como abogado penalista. La decisión fue tomada porque supuestamente el letrado infringió algunos puntos de la ley orgánica del Poder Judicial.

A su vez, el documento indica que Silvia Barrera Vásquez, investigada por posibles nexos con Pedro Castillo, presente en un plazo de 24 horas un nuevo defensor legal ante la suspensión del actual vocero de Alianza Para el Progreso.

"Suspender en el ejercicio de la profesión al señor abogado Elio Riera por el plazo de tres meses por quebrantamiento de los deberes de veracidad previstos en el artículo 288 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ordenó la inscripción de la presente sanción tanto en el Colegio de Abogados de Lima, así como en la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima", se lee en el documento.

Puedo ejercer y tengo diligencia

Por ello, Exitosa conversó con Elio Riera para conocer mayores detalles de este fallo del Poder Judicial que lo dejaría fuera de la práctica profesional del derecho por los próximos 3 meses.

Como era de esperarse, el exabogado de Alberto Fujimori dejó en claro su rechazo a esta sentencia la cual considera desproporcionada. Además, descartó que no pueda cumplir con sus funciones de defensor legal de sus clientes e incluso aclaró que este martes 19 tiene una diligencia.

"No estoy suspendido. Yo puedo ejercer, mañana tengo diligencia y ahí voy a estar. Me encuentro sorprendido por esta resolución, pero lo más importante es que ¿Yo no me puedo defender? Si el juez considera que está mal mi argumentación, no le doy la razón, pero me suspenden. ¿Eso es correcto? ¿Es normal?", indicó.

Apunta contra el juez

En otro momento de la conversación, el actual defensor legal de Andrés Hurtado aseguro no comprender los motivos que llevaron a este magistrado a imponerle tal castigo. Incluso, deslizó la posibilidad de que dicho juez quien tendría un malentendido personal y que ahora lo castiga de esta manera.

"No comprendo los motivos por los cuales este señor juez me habría suspendido e indica que he brindado información falsa, no se cual, indica que habría mentido cuando me cerraron el micro. Vamos a apelar esta decisión que considero que es un poco excesiva", añadió.

De esta manera, Elio Riera aseguró que puede ejercer sus labores de abogado a pesar del fallo que emitió el Poder Judicial en su contra.