RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Entretenimiento
¡A jugar!

Cuatro videojuegos educativos para que tus hijos 'no pierdan el tiempo'

No todos los videojuegos tienen porque ser negativos. Descubre cuáles pueden ser beneficiosos para aprender y entretener a tus hijos en la siguiente nota

Videojuegos educativos y entretenidos
Videojuegos educativos y entretenidos (Fuente: Difusión)

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento / Actualizado al 18/08/2025

Síguenos en Google News Google News

Muchos adultos o padres de familia aún ven con recelo el uso de los videojuegos en los más pequeños de la casa. Cada vez más niños y adolescentes pasan un mayor tiempo jugando a través de consolas, lo que no significa que sea necesariamente peligroso. Por ello, las youtubers Valeria Corrales y Patricia Heredia, de ValPat, te cuentan sus recomendaciones. 

Cuatro videojuegos con diversión y aprendizaje

1.Minecraft Education: Este videojuego es la versión educativa del popular juego de construcción pero con una versión enfocada que te ayuda desde resolver problemas matemáticos hasta programación informática e historia del arte. 

2.Roblox Studio: Esta plataforma te ayuda a diseñar videojuegos desde cero. Esta herramienta te permite crear mundos virtuales, personajes y programar el juego a través de un lenguaje de programación Lua. Esta dirigido tanto para expertos en programación como para principiantes.

3. Kerbal Space Program: Este videojuego de simulación espacial construir te permite construir cohetes, naves espaciales para lanzarlos al espacio dentro de un sistema planetario ficticio pero entretenido. Puedes aprender sobre física e ingeniería aeroespacial 

4. Civilization VI: El videojuego te permite liderar una civilización desde la Edad de Piedra hasta la Era Espacial, donde puedes construir un imperio que perdure a través del tiempo. A través del juego de estrategia puedes aprender sobre geografía, desarrollo de culturas y civilizaciones.

Resultados del examen de Admisión UNI 2025-II: Aquí el LINK oficial para consultar si lograste una vacante
Lee también

Resultados del examen de Admisión UNI 2025-II: Aquí el LINK oficial para consultar si lograste una vacante

Beneficios de jugar videojuegos

Tener moderación sobre la cantidad de horas jugando a los videojuegos debe ser una de las principales consideraciones al momento de relacionarnos con el mundo gamer, además de algunos beneficios como:

  • Mejoran la capacidad de respuesta: al lidiar con imprevistos y resolverlos en un tiempo establecido.
  • Fomentan el trabajo en equipo: jugar con otros gamers y tener un objetivo en común aumenta la posibilidad de resolver problemas de forma colaborativa.
  • Estimulan la creatividad: Ante los retos presentados obligan a concentrarse y usar su imaginación para resolverlos.
  • Mejorar el liderazgo: Los videojuegos te posicionan en la situación de protagonista lo que promueve la capacidad de dirigir y asumir responsabilidades.
  • Enseñan idiomas: Gran cantidad de videojuegos utilizan lenguajes e idiomas específicos que puedes aprender jugando.
  • Favorecen el pensamiento crítico: Muchos juegos contribuyen a la capacidad de reflexión y mejorar el razonamiento crítico. 
  • Facilita la práctica: Ayuda a aplicar los conocimientos aprendidos

El uso de videojuegos en los menores de casa no tiene porque ser perjudicial, muchos de estos juegos cuentan con beneficios positivos para el aprendizaje y la diversión.

 

Falleció Terence Stamp, actor que participó en la primera película de Superman, a los 87 años
Lee también

Falleció Terence Stamp, actor que participó en la primera película de Superman, a los 87 años

Temas relacionados beneficios educativos videojuegos

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA