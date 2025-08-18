Alianza Lima anunció convocados para partido ante U. Católica, de Ecuador: Sin Paolo Guerrero ni Erick Noriega

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima buscará hacer historia este miércoles cuando enfrente a Universidad Católica, de Ecuador por los octavos de final de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Debido a ello, el cuadro blanquiazul dio su lista de convocados para este importante duelo.

Alianza Lima publica su lista de convocados para enfrentar a U. Católica

La escuadra victoriana parte para este infartante duelo con la ventaja de dos goles a favor tras su triunfo en el Estadio Alejandro Villanueva 'Matute', sin embargo, la llave aún no finaliza y todo dependerá de su actuación en el difícil gramado del Estadio Olímpico Atahualpa, en la altura de Quito.

Para ello, Néstor Gorosito alista a sus mejores jugadores para que afronten de la mejor manera este cotejo ante el club ecuatoriano y aseguren el pase a los cuartos de final de la Sudamericana.

Lista de convocados de Alianza Lima

Al respecto, Alianza Lima recurrió a sus redes sociales oficiales para dar a conocer la lista de convocados para el partido que sostendrá ante Universidad Católica de Ecuador, este miércoles 20 de agosto.

"Esta es la lista de jugadores convocados para el partido ante U. Católica de Ecuador por los octavos de final de la Sudamericana", se lee en la publicación de la cuenta de 'X' del club Alianza Lima.

Las ausencias de Paolo Guerrero y Erick Noriega

En esta lista de convocados del equipo blanquiazul que partirá a Quito están ausentes Paolo Guerrero y Erick Noriega, ambos piezas fundamentales en los partidos que sostuvo Alianza tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana.

El 'Depredador' no estará ante Universidad Católica debido a que padece de una lesión muscular en el partido de ida en Matute, lo que representa una clara baja en el frente de ataque blanquiazul. Por lo que 'Pipo' Gorosito utlizará a otras variantes ofensivas y apostar por ejemplo por Matías Succar. En el caso de Erick Noriega, pieza clave en la zaga , no viajó con sus compañeros pues en las próximas se hará oficial su llegada al club Gremio.

No obstante, el club recupera a otra pieza importante como Carlos Zambrano, quien es fudamental en la defensa. Recordemos que, el experimentado 'Kaiser' no estuvo en el partido de ida por suspensión.

De esta manera, se dio a conocer la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Universidad Católica, de Ecuador por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Al respecto, los grandes ausentes de la nómina fueron Paolo Guerrero y Erick Noriega.