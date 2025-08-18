Pamela Franco descarta crisis con Christian Cueva y anuncia viaje a Ecuador para reencontrarse

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco volvió a aparecer ante las cámaras para pronunciarse directamente sobre su vínculo sentimental con Christian Cueva, actual jugador del club Emelec de Ecuador. La cantante de cumbia decidió aclarar los rumores que circularon en las últimas semanas y aseguró que su romance con el mediocampista peruano atraviesa un buen momento.

Responde a rumores de separación

Durante su participación en un programa televisivo, la artista del sostuvo que su historia de amor con Cueva es estable y que no existe ninguna crisis en la relación. De esta forma, buscó despejar las dudas que surgieron luego de que en redes sociales se especulara sobre una supuesta separación debido a la eliminación de algunas fotografías de ambos.

Pamela Franco fue consultada sobre los comentarios en torno a un presunto distanciamiento con el futbolista, y respondió con firmeza. "Estamos bien. Mejor que nunca podría ser si estamos juntos", señaló, dejando entrever que las versiones que circulan en las redes sociales no corresponden con la realidad de su vida personal.

La artista lamentó que cada movimiento suyo y de Cueva se convierta en materia de especulación pública, pero también reconoció que es parte de la exposición mediática que ambos tienen debido a sus carreras.

Viaje confirmado a Ecuador

Uno de los anuncios más destacados de Franco fue que en los próximos días viajará a Ecuador para reencontrarse con el futbolista, quien continúa su carrera profesional en el club Emelec. "De todas maneras, pues, hijo. ¿Si no cómo? Tiene que venir y yo voy a ir", afirmó entre risas, confirmando que mantiene un plan concreto para estar cerca de su pareja.

Comunicación constante como clave

La cantante explicó que la estabilidad del vínculo se sostiene en la comunicación diaria y en la voluntad mutua de mantener el contacto pese a las agendas profesionales. "Él está en lo suyo y yo en lo mío, pero buscamos la manera de vernos", declaró Franco, destacando la importancia de la confianza y el esfuerzo conjunto.

Romance bajo presión mediática

No es la primera vez que Pamela Franco y Christian Cueva enfrentan rumores sobre su relación. Ambos han sido constantemente observados por la prensa de espectáculos, lo que ha generado comentarios y versiones diversas en torno a su vida privada. Sin embargo, la artista aseguró que prefiere enfocarse en lo positivo y mantener su vida personal en equilibrio con su carrera artística.

Con declaraciones claras y directas, Pamela Franco dejó sin efecto los rumores de crisis con Christian Cueva. La confirmación de su próximo viaje a Ecuador refuerza la idea de que la relación continúa firme, pese a la distancia y a las especulaciones mediáticas. Para la cantante, el compromiso y la comunicación son las bases que les permiten mantener la estabilidad en medio del ojo público.