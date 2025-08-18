Elvis Vergara debe ser retirado como presidente de Comisión de Ética, afirma García Belaunde

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Un antiguo miembro de Acción Popular se ha opuesto a la designación de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo 2025-26. Víctor Andrés García Belaunde calificó de "cómplices" a aquellos parlamentarios que eligieron al congresista que tiene una acusación abierta por el caso 'Los Niños'.

Vergara debe ser apartado

En diálogo con Exitosa, el excongresista en tres periodos, indicó que Elvis Vergara tiene que ser apartado de su cargo como presidente de la Comisión de Ética, debido a que no cuenta con las características para asumir dicha función. Considera culpables a todos los que permitieron su nombramiento.

"Los que han elegido al señor Vergara son cómplices porque saben que no tiene ética, está desprestigiando a esa comisión y lo eligen sabiendo que es un impresentable. El reglamento ordena que debes tener ciertas características de conducta limpia para presidir comisiones, y más aún la de ética", manifestó García Belaunde.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde indicó que Elvis Vergara tiene que ser apartado de su cargo como presidente de la Comisión de Ética, debido a que no cuenta con las características para asumir dicha función.... pic.twitter.com/nqcIGfFkGW — Exitosa Noticias (@exitosape) August 19, 2025

Quien fuera Secretario General de la Presidencia de Consejo de Ministros del Perú de 1990 a 1992, indicó que fácilmente el parlamentario de 40 años puede ser retirado del cargo, a través de las normas del Congreso que lo permiten.

"Se reúnen en la comisión y deciden votar una moción de censura y que regrese a su curul. Que ahí espere la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no hay más", sostuvo.

Acción Popular en decadencia

Víctor Andrés García Belaunde, considera que el partido Acción Popular está en crisis y eso ha permitido que personas como Elvis Vergara lleguen a tener relevancia. Según el político de 76 años, la falta de dirigencia fue clave para que este escenario ocurra.

"Hemos elegido muy mal. No hemos tenido directiva y el partido ha caído en manos de impresentables, delincuentes, bandoleros, extorsionadores... Hemos caído en eso por falta de dirigencia los últimos cinco años. Al solo haber un comité electoral, al estar el partido al garete, ha pasado esto", indicó.

Cabe recordar que a Vergara lo eligieron como presidente de la Comisión de Ética con nueve votos a favor, cero votos en contra y una abstención. Al parlamentario se le acusa de organización criminal, por el caso de 'Los Niños' de Pedro Castillo, en la que están investigados 12 personas entre congresistas y exministros.

De este modo, Víctor Andrés García Belaunde expresó su rechazo al nombramiento de Elvis Vergara como presidente de la Comisión de Ética para el periodo 2025-26. El excongresista lo considera un "impresentable" y llamó "cómplices" a quienes lo eligieron.