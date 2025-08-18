RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Solo vehículos de micromovilidad

Corredor Turístico Miraflores-Barranco: Vehículos menores motorizados no podrán cruzar el puente

Por el puente la Paz, que forma parte del Corredor Turístico Miraflores-Barranco, quedan prohibidos los vehículos menores motorizados. Los de micromovilidad, como bicicletas, deberán tomar precauciones.

Motos no podrán ir por el corredor turístico.
Motos no podrán ir por el corredor turístico. (Composición Exitosa)

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/08/2025

Síguenos en Google News Google News

La inauguración del puente La Paz, parte del Corredor Turístico que unirá a los distritos de Miraflores y Barranco, tendrá algunas restricciones. Las motos y otros vehículos menores motorizados, no estarán habilitadas para cruzar por la estructura, debido a la norma actual sobre las ciclovías.

Uso moderado de bicicletas en el corredor

El subgerente de Deporte y Recreación de Miraflores, Felipe Ojeda, brindó declaraciones para los medios y manifestó cuáles son los medios de transporte permitidos. Anteriormente dijo que bicicletas, scooters o patines están habilitados, pero ahora descartó que las motos puedan ir por la vía señalizada.

"Nuestra recomendación es que entren con el vehículo caminando, es una recomendación que estamos dando. De acuerdo a la reglamentación existente de tránsito, la ciclovía es únicamente para bicicletas y vehículos de micromovilidad. No pueden cruzarla ni motos, cuatrimotos ni mototaxis", manifestó el funcionario municipal.

Con esta aseveración, queda prohibido el paso de este tipo de vehículos por la estructura, pese a que en las pruebas que se le hizo, soportan hasta 60 toneladas. Esto significa que en simultáneo, puede resistir la presencia de 900 usuarios. Además, los ciclistas deberán tomar sus precauciones por la afluencia de gente que se espera.

Motos quedan prohibidas del Corredor Turístico.
Motos quedan prohibidas del Corredor Turístico.

Corredor Turístico Miraflores Barranco: Este jueves 21 de agosto entra en funcionamiento el primer puente tubular peatonal del país
Lee también

Corredor Turístico Miraflores Barranco: Este jueves 21 de agosto entra en funcionamiento el primer puente tubular peatonal del país

Corredor será inaugurado el miércoles 20 de agosto

La apertura del Corredor que unirá a los distritos de Miraflores y Barranco está prevista para este miércoles a las 7.00 de la noche. En el acto inaugural, estarán presentes autoridades de ambos distritos, embajadas, medios de comunicación y vecinos. Sin embargo, se espera que al mediodía siguiente recién comiencen sus operaciones.

El puente tendrá una longitud de 112 metros y más de ocho metros de ancho. Cabe precisar que el corredor turístico inicia en el parque miraflorino Alfredo Salazar y llega hasta la avenida Sáenz Peña, en el distrito vecino. La estructura tendrá un paso de vidrio que permitirá a los peatones ver la bajada de Armendáriz.

Después de más de 10 meses y un tiempo de paralización, se inaugurará el puente que no ha estado ajeno a la polémica. Una de los cuestionamientos ha sido el color celeste que se eligió, debido a que coincide con los colores que representan al partido Renovación Popular.

Bus se estrella contra estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima: Reportan al menos nueve heridos
Lee también

Bus se estrella contra estación Santa Rosa de la Línea 1 del Metro de Lima: Reportan al menos nueve heridos

De este modo, se aclaró cuáles son las unidades que estarán permitidas de cruzar por el puente del Corredor Turístico Miraflores-Barranco y cuáles no. La comuna miraflorina recomienda a los ciclistas a tener precaución por la afluencia de público que se espera.

Temas relacionados Corredor Turístico Miraflores - Barranco estructura motos puente La Paz vehículos menores

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA