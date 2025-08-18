Corredor Turístico Miraflores-Barranco: Vehículos menores motorizados no podrán cruzar el puente

18/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inauguración del puente La Paz, parte del Corredor Turístico que unirá a los distritos de Miraflores y Barranco, tendrá algunas restricciones. Las motos y otros vehículos menores motorizados, no estarán habilitadas para cruzar por la estructura, debido a la norma actual sobre las ciclovías.

Uso moderado de bicicletas en el corredor

El subgerente de Deporte y Recreación de Miraflores, Felipe Ojeda, brindó declaraciones para los medios y manifestó cuáles son los medios de transporte permitidos. Anteriormente dijo que bicicletas, scooters o patines están habilitados, pero ahora descartó que las motos puedan ir por la vía señalizada.

"Nuestra recomendación es que entren con el vehículo caminando, es una recomendación que estamos dando. De acuerdo a la reglamentación existente de tránsito, la ciclovía es únicamente para bicicletas y vehículos de micromovilidad. No pueden cruzarla ni motos, cuatrimotos ni mototaxis", manifestó el funcionario municipal.

Con esta aseveración, queda prohibido el paso de este tipo de vehículos por la estructura, pese a que en las pruebas que se le hizo, soportan hasta 60 toneladas. Esto significa que en simultáneo, puede resistir la presencia de 900 usuarios. Además, los ciclistas deberán tomar sus precauciones por la afluencia de gente que se espera.

Motos quedan prohibidas del Corredor Turístico.

Corredor será inaugurado el miércoles 20 de agosto

La apertura del Corredor que unirá a los distritos de Miraflores y Barranco está prevista para este miércoles a las 7.00 de la noche. En el acto inaugural, estarán presentes autoridades de ambos distritos, embajadas, medios de comunicación y vecinos. Sin embargo, se espera que al mediodía siguiente recién comiencen sus operaciones.

El puente tendrá una longitud de 112 metros y más de ocho metros de ancho. Cabe precisar que el corredor turístico inicia en el parque miraflorino Alfredo Salazar y llega hasta la avenida Sáenz Peña, en el distrito vecino. La estructura tendrá un paso de vidrio que permitirá a los peatones ver la bajada de Armendáriz.

Después de más de 10 meses y un tiempo de paralización, se inaugurará el puente que no ha estado ajeno a la polémica. Una de los cuestionamientos ha sido el color celeste que se eligió, debido a que coincide con los colores que representan al partido Renovación Popular.

De este modo, se aclaró cuáles son las unidades que estarán permitidas de cruzar por el puente del Corredor Turístico Miraflores-Barranco y cuáles no. La comuna miraflorina recomienda a los ciclistas a tener precaución por la afluencia de público que se espera.