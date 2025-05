Alcalde de Los Olivos cuestiona al Gobierno por no incluirlos en la ampliación del estado de emergencia

Tras conocerse la ampliación del estado de emergencia por inseguridad ciudadana en ocho distritos de Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao, el alcalde del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo, criticó al Ejecutivo por no incluir a su distrito en el dispositivo que entrará en vigor desde mañana, sábado 17 de mayo .

Como se recuerda, el Ejecutivo promulgó esta tarde el Decreto Supremo N.º 064-2025-PCM, el cual oficializa la ampliación de esta medida en Ate, Carabayllo, Comas, Puente Piedra, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, así como la Provincia Constitucional del Callao.

El burgomaestre criticó la "falta de conocimiento" por parte del Gobierno para determinar la exclusión de su distrito de la ampliación del estado de emergencia. En ese sentido, señaló que será "perjudicado enormemente" porque comparte límites con Comas, San Martín de Porres y Puente Piedra, jurisdicciones que sí han sido incluidas en el decreto supremo.

"Donde se hacen acciones de seguridad en una zona, la delincuencia no desaparece, se traslada y se va a desplazar a la zona de menor vigilancia y esa va a ser Los Olivos. Eso ya lo vivimos, yo no sé con qué criterio toman esas decisiones, no solamente hay que ver números, también contexto donde están ubicados estos distritos", enfatizó.