Sedapal anuncia corte de agua en Lima para el 16 de agosto: Conoce aquí los horarios y distritos afectados

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡A llenar los tanques y baldes! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a través de un comunicado, reveló que suspenderá el suministro de agua potable en varios distritos de Lima este sábado, 16 de agosto. Conoce aquí los horarios y las zonas afectadas por el corte programado.

¿Qué distritos serán afectados por corte de agua?

La empresa estatal señaló en sus redes sociales que saben "lo importante que es el agua y entienden que estos eventos pueden generar incomodidades. Por ello, nuestro equipo ya está trabajando con rapidez y cuidado para restablecer el servicio lo antes posible, asegurando que siga siendo seguro y de calidad". Además, detallan que el corte de agua sería por trabajos de limpieza, reparaciones y mejoras en la red para garantizar el servicio de forma segura.

En ese marco, pide a los ciudadanos tomar las precauciones necesarias para no verse sorprendidos, ya que la interrupción del servicio podría durar más de nueve horas. A continuación se revelan los distritos que se verán afectados este sábado.

Interrupción del agua en Ate

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Zonas afectadas: A.H. Horacio Zevallos Grupo I. Cuadrante: Asoc. Sector Villa Las Praderas, Sector Norte Alta Anexo 8, Asoc. Pro Viv. Paz y Desarrollo San Pedro y San Pablo, Agrup. Viv. Santa Rosa, Junta Vecinal Sector Señor de los Milagros, Sector R2.

A.H. Horacio Zevallos Grupo I. Cuadrante: Asoc. Sector Villa Las Praderas, Sector Norte Alta Anexo 8, Asoc. Pro Viv. Paz y Desarrollo San Pedro y San Pablo, Agrup. Viv. Santa Rosa, Junta Vecinal Sector Señor de los Milagros, Sector R2. Horario: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

1:00 p.m. a 11:50 p.m. Sector: 154

Corte de agua en Lurigancho

Zonas afectadas: Agrup. Familiar San Cristóbal, Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio, A.H. San Francisco de Jicamarca, Asoc. Viv. Esmeralda de Jicamarca Herederos Hermanos Valenzuela, Asoc. Valle Sagrado, Asoc. Viv. Nuevo Paraíso Niveria. Asoc. Niveria, Asoc. Criaderos de Animales Rinconada de Niveria Jicamarca R-RP01, A.H. Casa Huerta La Campiña Sector A y B, Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna R-RP04, A.H. Violeta Correa de Belaúnde.

Agrup. Familiar San Cristóbal, Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio, A.H. San Francisco de Jicamarca, Asoc. Viv. Esmeralda de Jicamarca Herederos Hermanos Valenzuela, Asoc. Valle Sagrado, Asoc. Viv. Nuevo Paraíso Niveria. Asoc. Niveria, Asoc. Criaderos de Animales Rinconada de Niveria Jicamarca R-RP01, A.H. Casa Huerta La Campiña Sector A y B, Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna R-RP04, A.H. Violeta Correa de Belaúnde. Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sector 132

Motivo: Limpieza de reservorio.

En distrito Los Olivos

La empresa estatal también reveló que el distrito de Los Olivos se vería afectado por el corte desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. en el sector 80: A.H. Fortín Caycho, Jr. Venus. ¿El motivo? Pues bien, se debería por limpieza del reservorio, crucial para garantizar la calidad del agua y prevenir problemas de salud.

De esta manera, se reveló que Sedapal programó corte de agua para este sábado, 16 de agosto, en los distritos de Los Olivos, Lurigancho y en Ate. Esta acción busca preservar la cobertura en otras áreas de la capital y, al mismo tiempo, apuntar a la optimización del abastecimiento futuro en la capital.