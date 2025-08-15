Comas: Choque de camión contra inmueble en vía Pasamayito deja tres fallecidos

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un terrible accidente se ha registrado en la vía conocida como Pasamayito, en Comas, donde un camión que transportaba balones de gas colisiona contra una tienda generando alarma entre los vecinos.

Cámara de seguridad capta accidente

El accidente se ha registrado en la avenida Revolución en la zona de Collique, conocida popularmente como Pasamayito. En las imágenes de una cámara de seguridad a la que accedió Exitosa, se observa los exteriores de lo que sería una tienda en donde hay una mujer siendo atendida. El tránsito en la vía se observa con normalidad.

En la pista pasa un mototaxi de color azul y, detrás de este, dos personas a bordo de una motocicleta, cuando de pronto se ve a un camión que cargaba balones de gas cruzar la vía llevándose consigo a los ocupantes del vehículo menor y, posteriormente, se ve a la clienta darse cuenta de lo sucedido y corre para cubrirse del inminente impacto del vehículo.

Los balones de gas salen expulsados por la calle, el impacto de la unidad destruye la fachada de la tienda generando que hasta un techo de calamina caiga. Al finalizar el video se aprecia al camión volcado con balones alrededor de la vía. Lamentablemente, como resultado del impacto tres personas fallecieron, las dos personas que se transladaban en la motocicleta y el copiloto del camión.

Según la página del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, acudieron a atender la emergencia tres unidades. Según videos difundidos en redes sociales, se aprecia a los vecinos acercandose al camión para liberar a los atrapados.



¿Cómo ocurrió el accidente?

Según Canal N, el camión transitaba por la vía Pasamayito cuando aparentemente perdió el control chocando en un inicio contra dos postes, en ese punto que el ayudante del conductor salió expulsado de la unidad. Esta persona fue trasladada hasta el Hospital de Collique donde desafortunadamente se confirmó su muerte producto de sus lesiones.

El camión continuó su curso derribando un tercer poste e ingresa a la vía auxiliar chocando contra la vivienda en donde hay una tienda y una clienta era atendida en ese instante, quien de milagro se salvó y ha resultado con cortes en la pierna.

Accidente de tránsito en la vía Pasamayito en Collique - Comas dejó al menos tres fallecidos



— Canal N (@canalN_) August 15, 2025

Es de esta manera que se confirma el fallecimiento de tres personas tras el choque de un camión que cargaba balones de gas contra una vivienda en la vía conocida como Pasamayito, en la zona de Collique, Comas.