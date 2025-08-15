Estación Carmen de la Legua de la Línea 4: Plan de desvío vehicular empieza este domingo 17 de agosto

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención conductores! Desde este domingo 17 de agosto entrará en vigor el plan de desvío vehicular en la Av. Faucett, entre el Jr. Hipólito Unanue y la calle Luna Pizarro, en sentido sur-norte.

En ese sentido, el servicio Aerodirecto Sur y 42 rutas de transporte público convencional desviarán su recorrido, debido al inicio de obras por la construcción de la Estación Carmen de la Legua (E4-8) del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao.

Desvíos a tener en cuenta

Según el plan de desvío vehicular presentado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), los buses del Aerodirecto Sur, con dirección al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, circularán por las avenidas Haya de la Torre, La Marina, Santa Rosa y la auxiliar de la Av. Morales Duárez, para girar en U e ingresar a la vía principal de esta última avenida.

En ese sentido, los paraderos Faucett y San José dejarán de atender momentáneamente. Asimismo, tendrá dos paraderos temporales en las intersecciones de las avenidas Santa Rosa con Argentina y Morales Duárez con Faucett.

Asimismo, en sentido norte-sur, es importante señalar que, durante esta primera fase de la ejecución del proyecto, la Av. Elmer Faucett se mantendrá habilitada temporalmente hasta que la empresa contratista decida lo contrario.

Plan de desvío de la ATU

¿Cómo será el desvío para el transporte público?

Las unidades de transporte público deberán usar las vías auxiliares de las avenidas Faucett y Óscar R. Benavides como rutas alternas para continuar su recorrido por la Av. Garcilaso de la Vega y la Av. Conde de Lemos, y así retomar su ruta por la Av. Faucett.

Por su parte, el transporte privado podrá circular por las avenidas San José y Garcilaso de la Vega, y la calle Olavide para retomar su recorrido por la Av. Faucett en sentido sur-norte.

Plan de desvío vehicular

Cabe señalar que, la Línea 4 del Metro de Lima y Callao beneficiará a 2 116 000 habitantes de 13 distritos de Lima y Callao (Bellavista, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar, Jesús María, Lince, San Isidro, La Victoria, San Borja, Santiago de Surco, La Molina, Santa Anita y Ate Vitarte).

De esta manera, los usuarios de los unidades que administra la ATU, así como, del transporte público y privado, deberán tener en cuenta el mencionado plan de desvío vehicular para de evitar contratiempos. Además, desplegará sus orientadores en varios sectores de la Av. Faucett para informar dicha medida.