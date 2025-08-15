¿Familiar beneficiario de asegurado de la ONP? Así puedes pedir su pensión sin salir de casa

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La pérdida de un ser querido es difícil, pero acceder al beneficio que dejó ya no tiene por qué serlo. La Oficina de Normalización Previsional (ONP) facilita un servicio que te ayudará de manera gratuita y sin intermediarios a pedir la pensión de tu familiar, ¡sin tener que salir de casa!

Servicio de la ONP para familiares beneficiarios

Como parte de sus esfuerzos por facilitar el acceso a los beneficios previsionales, la ONP ha implementado un nuevo canal virtual para que los familiares de asegurados puedan solicitar la pensión de sobrevivencia u otros beneficios, tales como:

Pensión de viudez (para cónyuge o conviviente con unión de hecho).

(para cónyuge o conviviente con unión de hecho). Pensión de orfandad (para hijos menores de edad o con discapacidad para el trabajo).

(para hijos menores de edad o con discapacidad para el trabajo). Pensión de ascendencia (para padre o madre del pensionista o afiliado fallecido).

Prórroga de pensión por estudios (para los hijos mayores de edad que realizan estudios continuos).

que realizan Capital de defunción (procedimiento a seguir para obtenerlo AQUÍ).

¿Quiénes pueden acceder al servicio?

Pues bien, se reveló que a través de una videollamada, los beneficiarios del asegurado de la ONP pueden iniciar el trámite para pedir su pensión de forma rápida, segura y desde la comodidad de su hogar. Este nuevo proceso busca evitar aglomeraciones, reducir los tiempos de espera y brindar mayor comodidad a los ciudadanos, especialmente a los adultos mayores.

Pueden acceder a este servicio, familiares beneficiarios de afiliados y pensionistas de los regímenes y seguros previsionales que administra la ONP: régimen 19990, régimen 20530, Ley 30003, Decreto Ley 18846 y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR).

Además, la ONP detalla que de enero a julio de este año, se han otorgado 9,338 pensiones a familiares beneficiarios a escala nacional, cifra que incrementará con el uso de este nuevo servicio.

Pasos para cobrar pensión por videollamada

Los familiares beneficiarios de los asegurados de la ONP, interesados en cobrar su pensión, pueden seguir los siguientes pasos, ¡solo necesitan su DNI a la mano!

Primero, el familiar beneficiario debe ingresar a onpvirtual.pe, seleccionar el perfil "SOY FAMLIAR" y elegir el tipo de pensión que solicitará. Luego deberá colocar su tipo y número de documento de identidad, así como del familiar fallecido (afiliado o pensionista de la ONP) y finalmente iniciar la videollamada con un asesor previsional. El familiar beneficiario recibirá el formato de solicitud en su correo electrónico, el cual deberá firmar manualmente y reenviar junto con los documentos que se le haya solicitado durante la videollamada. Ten en cuenta que el horario de atención para la videollamada es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En caso de que la solicitud sea presentada por un apoderado, el trámite deberá realizarse de manera presencial en una de las 50 sedes presenciales de la ONP a nivel nacional, incluso en los centros MAC.

De esta manera, se reveló que familiares beneficiarios de asegurados de la ONP pueden pedir su pensión por videollamada, resaltando que este y otros de sus servicios son gratuitos y no necesitan recurrir a terceros para acceder a ellos.