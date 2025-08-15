RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Importante

Dina Boluarte: "La isla Chinería y el distrito de Santa Rosa son tan peruanos como la papa y Machu Picchu"

Desde el distrito de Santa Rosa, la mandataria Dina Boluarte anunció cuáles fueron las medidas que su Gobierno ha aprobado, en el marco de una mejora para la población de la zona.

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 15/08/2025

Síguenos en Google News Google News

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa son tan peruanos "como la papa y Machu Picchu". Además, instó a Colombia a trabajar conjuntamente para el desarrollo de la frontera. 

Anunció proyecciones de su Gobierno

Durante la ceremonia cívica patriótica, llevada a cabo este viernes 15 de agosto, en Santa Rosa, Loreto, la mandataria reconoció que efectivamente, ha existido un abandono por parte de las autoridades hacia los pobladores de las fronteras; sin embargo, anunció que su Gobierno tomará medidas urgentes para cambiar "la situación de olvido".

"Que a nadie le quede la menor duda, la isla Chinería y su distrito Santa Rosa de Loreto, son tan peruanos como la papa y como Machu Picchu", dijo a los presentes en dicha actividad oficial.

De tal modo, Boluarte aseguró que las medidas que tomará su Gobierno tienen un objetivo claro las cuales serán reducir las brechas sociales y de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población en dicha zona. Según detalló, se han aprobado medidas extraordinarias y urgentes en materia administrativa, económica y financiera.

En tal sentido, indicó que estas dichas acciones permitirán la ejecución oportuna de inversiones en transporte aéreo, fluvial y portuario en el distrito de Santa Rosa. Además, resaltó la importancia del fortalecimiento de la conectividad e integración de las fronteras. "Ampliaremos de seis a doce viajes semanales en el tramo Iquitos-Santa Rosa", detalló.

Dina Boluarte llegó al distrito de Santa Rosa en Loreto: Presidenta fue recibida por autoridades locales
Lee también

Dina Boluarte llegó al distrito de Santa Rosa en Loreto: Presidenta fue recibida por autoridades locales

Asimismo, Boluarte Zegarra anunció la implementación de un terminal portuario de carga y se proveerá "adecuada conectividad digital a la población"; ello con la finalidad que tengan accesos a los servicios públicos del Estado.

Así fue la llegada de Boluarte a Santa Rosa

Cabe mencionar que, la presidenta llegó al distrito de Santa Rosa, en Loreto, al medio día de este jueves, a bordo de un helicóptero del Ejército del Perú. Según se conoció, la mandataria se encontró con las autoridades locales y ciudadanos la recibieron con banderas de Perú.

De acuerdo a las imágenes difundidas por TV Perú, la mandataria descendió del helicóptero del Ejército peruano y al pisar suelo peruano saludó enérgicamente a las autoridades locales y altos mandos militares.

Dina Boluarte: PJ ordena a la Fiscalía concluir investigación preliminar por presunto lavado de activos
Lee también

Dina Boluarte: PJ ordena a la Fiscalía concluir investigación preliminar por presunto lavado de activos

En el lugar, la esperaban autoridades de Santa Rosa y también algunos ministros de Estado como el de Educación, Morgan Quero; el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes; el ministro de Transportes, César Sandoval, el premier Eduardo Arana, entre otros.

De esta manera, la jefa de Estado, Dina Boluarte, ratificó que la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa son territorio peruano. Además, brindó detalles de las medidas aprobadas por su Gobierno.

Temas relacionados Dina Boluarte Gobierno Isla Chinería medidas Santa Rosa

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA