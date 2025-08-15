Dina Boluarte: "La isla Chinería y el distrito de Santa Rosa son tan peruanos como la papa y Machu Picchu"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la República, Dina Boluarte, afirmó que la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa son tan peruanos "como la papa y Machu Picchu". Además, instó a Colombia a trabajar conjuntamente para el desarrollo de la frontera.

Anunció proyecciones de su Gobierno

Durante la ceremonia cívica patriótica, llevada a cabo este viernes 15 de agosto, en Santa Rosa, Loreto, la mandataria reconoció que efectivamente, ha existido un abandono por parte de las autoridades hacia los pobladores de las fronteras; sin embargo, anunció que su Gobierno tomará medidas urgentes para cambiar "la situación de olvido".

"Que a nadie le quede la menor duda, la isla Chinería y su distrito Santa Rosa de Loreto, son tan peruanos como la papa y como Machu Picchu", dijo a los presentes en dicha actividad oficial.

De tal modo, Boluarte aseguró que las medidas que tomará su Gobierno tienen un objetivo claro las cuales serán reducir las brechas sociales y de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la población en dicha zona. Según detalló, se han aprobado medidas extraordinarias y urgentes en materia administrativa, económica y financiera.

En tal sentido, indicó que estas dichas acciones permitirán la ejecución oportuna de inversiones en transporte aéreo, fluvial y portuario en el distrito de Santa Rosa. Además, resaltó la importancia del fortalecimiento de la conectividad e integración de las fronteras. "Ampliaremos de seis a doce viajes semanales en el tramo Iquitos-Santa Rosa", detalló.

Asimismo, Boluarte Zegarra anunció la implementación de un terminal portuario de carga y se proveerá "adecuada conectividad digital a la población"; ello con la finalidad que tengan accesos a los servicios públicos del Estado.

Así fue la llegada de Boluarte a Santa Rosa

Cabe mencionar que, la presidenta llegó al distrito de Santa Rosa, en Loreto, al medio día de este jueves, a bordo de un helicóptero del Ejército del Perú. Según se conoció, la mandataria se encontró con las autoridades locales y ciudadanos la recibieron con banderas de Perú.

De acuerdo a las imágenes difundidas por TV Perú, la mandataria descendió del helicóptero del Ejército peruano y al pisar suelo peruano saludó enérgicamente a las autoridades locales y altos mandos militares.

En el lugar, la esperaban autoridades de Santa Rosa y también algunos ministros de Estado como el de Educación, Morgan Quero; el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes; el ministro de Transportes, César Sandoval, el premier Eduardo Arana, entre otros.

De esta manera, la jefa de Estado, Dina Boluarte, ratificó que la isla Chinería y el distrito de Santa Rosa son territorio peruano. Además, brindó detalles de las medidas aprobadas por su Gobierno.