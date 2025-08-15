Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: Dos menores de edad y un adulto

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras la llegada del ministro del Interior, Carlos Malaver, y visita a la zona afectada por la detonación de un explosivo en la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo, las autoridades de La Libertad y policiales brindaron una conferencia de prensa con más detalles al haber transcurrido varias horas del atentado.

Conferencia de prensa

Durante la conferencia de prensa, el jefe de la Región Policial de La Libertad, el general Guillermo Llerena, dio a conocer que alrededor de las 9:00 a. m. se detuvieron a tres sujetos como sospechosos del atentado.

Llerena reveló que la captura se logró gracias a la coordinación con los familiares Sergio Bolaños, hijo de la dueña del inmueble en donde colocaron los explosivos, quienes brindaron información que permitió dar con el paradero de los dos menores de edad y el adulto. En su poder se hallaron notas y stickers extorsivos, además de emulsión, la sustancia que fue usada en el incidente.

" A las 9 de la mañana ha habido una captura de dos menores de edad y un adulto en la zona de Alto Trujillo. En este momento se vienen haciendo las indagaciones e investigaciones, porque se les ha encontrado emulsión, la que fue utilizada para este atentado, se les ha encontrado notas y algunos stickers y se está procediendo a la investigación.", informó.

Ataque sería por disputa de bandas

El general señaló que Bolaños, quien pertenecía a la banda criminal Los Pulpos, ha sido liberado recientemente del penal, exactamente hace dos meses, por lo que manejan la hipótesis de que el ataque se habría producido por su libertad, pues se presume que el exconvicto colaboró con la PNP brindando información clave sobre la organización.

" La hipótesis nos está indicando que sería [una disputa] entre Los Pulpos, una nueva facción denominada Los Pepes, así como también La Jauría. Estarían detrás de ello, es por eso que estamos haciendo las acciones y se están emitiendo las disposiciones correspondientes"

Es en ese sentido que el jefe de la Región Policial La Libertad, el general Guillermo Llerena, dio a conocer que se han capturado a tres personas como sospechosos de participar en el atentado en Trujillo.