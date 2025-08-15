CIDH rechaza promulgación de la ley de amnistía por promover impunidad y dificultar el acceso a la justicia de las víctimas

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la promulgación de la ley de amnistía en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y los Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.

Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte Zegarra promulgó la tarde del miércoles 13 de agosto el dispositivo aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, en su sesión del pasado 9 de julio.

En contra de amnistiar a quienes lucharon contra el terrorismo

A través de un nuevo pronunciamiento en su cuenta de "X" (Twitter), la CIDH criticó el marco normativo que favorece a las personas que lucharon contra el terrorismo, puesto que, según su criterio, están inmersos en "graves" casos de violaciones a los derechos humanos.

"Dicha legislación promueve la impunidad e impacta gravemente en el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, como ha reiterado la Comisión en un comunicado de prensa el 26 de junio de 2025", señala el organismo en sus plataformas oficiales.

#Perú: #CIDH rechaza la promulgación de la Ley que beneficia a personas involucradas en graves violaciones de #DerechosHumanos al conceder amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa denunciados, investigados o procesados por casos... pic.twitter.com/qstZ57QasY — CIDH - IACHR (@CIDH) August 15, 2025

En ese sentido, recuerda que en junio último exhortó al Estado peruano a suspender el trámite del dispositivo legal hasta nueva apreciación del tribunal, la cual se llevará a cabo este 21 de agosto, con los representantes de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Estado peruano y de la propia comisión.

Fiscalía anuncia demanda de inconstitucionalidad

La noche del jueves 14 de agosto, el Ministerio Público también rechazó la entrada en vigor de la Ley N.° 32419. En ese sentido, la fiscal Rosario Quico anunció que su institución presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por "afectar gravemente" las labores de investigación y el proceso de reparo a las víctimas por violaciones de derechos humanos.

"Esta ley afecta esencialmente al cumplimiento de los deberes de investigar, sancionar y reparar graves violaciones de derechos humanos. Estaremos solicitando formalmente a la Fiscalía de la Nación la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra dicha ley", sostuvo.

Asimismo, aseguró que dicha ley vulnera los principios constitucionales esenciales y que va en contra de las obligaciones internacionales en materia de derechos por parte del Estado peruano. Además, recalcó, que dicha norma es "jurídicamente inviable".

🚨 #Pronunciamiento de las Fiscalías Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, Terrorismo y delitos conexos del Ministerio Público sobre la Ley de Amnistía. pic.twitter.com/20zeesOSqi — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 15, 2025

De esta manera, siguen saliendo los rechazos ante la polémica ley, la cual llamaría a la impunidad en casos tan delicados de la reciente historia del Perú.