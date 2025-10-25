Alejandro Cavero y abogado de Betssy Chávez tuvieron fuerte roce en la SAC: "Viejonazo que no logró nada"

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El congresista Alejandro Cavero y el abogado Raúl Noblecilla, defensor de Betssy Chávez, protagonizaron un encendido enfrentamiento durante la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se debatió la denuncia para inhabilitar a Pedro Castillo y a sus exministras por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

El incidente se originó cuando Noblecilla se refirió de manera despectiva al parlamentario de Avanza País. "Al señor Cavero, muchacho Cavero, no sé si será el señor, muchacho... Seguramente usted ni había nacido cuando fue la dictadura de los 90", expresó el abogado, en alusión a la juventud del legislador.

El comentario generó una inmediata respuesta de Cavero, quien rechazó el intento de minimizarlo por su edad y acusó a su interlocutor de carecer de argumentos sólidos.

"Lamento que frente a la falta de argumentos se recurra a faltarle el respeto o a 'chibolear'. Habiendo tremendos viejonazos que no han logrado nada en la vida, quieren ahora descalificar a los demás", replicó.

"Habiendo tremendo viejonazo que no ha logrado nada en la vida, quieren 'chibolear' a los demás", #AlejandroCavero tras ser llamado "muchacho" por el abogado de #BetssyChavez durante sesión en el #Congreso. Entre risas, el congresista trató de sobrellevar el tenso momento pic.twitter.com/jiApoUNPSA — Omar Coca (@OmarCoca_) October 24, 2025

"Defensas mediocres y proclamas políticas"

Durante su intervención, Cavero señaló que Noblecilla solo busca hacer proclamas políticas y no una defensa jurídica consistente. "Vienen a hacer defensas mediocres, sin argumentos, y al final la consecuencia será la desgracia de sus propios defendidos", enfatizó el legislador.

Asimismo, cuestionó el desempeño del abogado de Chávez y sugirió que su comportamiento podría perjudicar a su representada. "No sé quién contrata a un abogado para que venga a hundirlo en una sesión de la subcomisión. Los abogados están para defender, no para hundir con sus propias declaraciones", añadió.

Ante los constantes comentarios impertinentes de Noblecilla, Cavero pidió a la presidencia de la Subcomisión evaluar su permanencia en la sala.

El ambiente se tornó más tenso, y la presidenta del grupo parlamentario tuvo que realizar varios llamados al orden para continuar con el desarrollo de la sesión.

#EnVivo



Alejandro Cavero, congresista: Me siento particularmente orgulloso de haberme opuesto al gobierno de Pedro Castillo; si no hubiese sido así, viviríamos en una dictadura chavista. Además nos dejó a su vicepresidenta por dos años y medio



Encuentra más información en la... pic.twitter.com/mRASRpzdnL — Canal N (@canalN_) October 24, 2025

Sesión marcada por interrupciones y faltas de respeto

La reunión de la Subcomisión estuvo marcada por interrupciones y enfrentamientos verbales entre los acusados, sus abogados y los congresistas. Varios legisladores calificaron el comportamiento de los defensores como una falta de respeto al Parlamento.

Incluso, Pedro Castillo fue interrumpido en dos ocasiones mientras presentaba su descargo. El exmandatario llamó "basura" al presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, y se refirió a sí mismo como "presidente constitucional secuestrado" en el Penal Barbadillo, negando los hechos del golpe de Estado que motivaron su vacancia.

El debate sobre la denuncia constitucional continuará en las próximas sesiones, mientras las tensiones entre oficialismo y oposición se mantienen en torno a los casos derivados del fallido autogolpe de Pedro Castillo. Lo que se representó en el fuerte encuentro entre Alejandro Cavero y el abogado de Betssy Chávez.