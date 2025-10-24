Embajada de Estados Unidos en Perú alerta a sus ciudadanos por estado de emergencia en Lima y Callao

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la declaratoria del estado de emergencia en Lima y Callao por parte del presidente José Jerí, la embajada de los Estados Unidos en Perú tomó cartas en el asunto. Con la emisión de una alerta, advirtió a sus ciudadanos que radican en la capital a tomar en cuenta las restricciones que entraron en vigencia.

Embajada pide tomar precauciones

El consulado estadounidense en Lima publicó un comunicado en el que precisa en que consistirá la medida que busca frenar la criminalidad en Lima. Por las facultades que se le otorgaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, puso al tanto a sus connacionales, para que no se vean sorprendidos por una eventual intervención.

"Tenga en cuenta que las fuerzas de seguridad pueden solicitar documentos de identificación (por ejemplo, pasaporte, DNI peruano), y según la ley peruana, todas las personas deben cumplir con dichas solicitudes. Se recuerda a los ciudadanos estadounidenses en todo Perú que actúen con precaución y mantengan conciencia situacional para reducir las posibilidades de ser víctimas de delitos", indica el texto.

Comunicado de la embajada de EE.UU. en Perú.

Como se recuerda, el pasado martes 21 de octubre el jefe de Estado con un breve anuncio televisado, informó que a partir de las 00.00 horas del día siguiente empezaría a regir el estado de emergencia. Por 30 días, la capital y el principal puerto del país estará en constante vigilancia para detener los altos índices de criminalidad.

Las acciones que la embajada recomienda

El listado que ofrece la representación diplomática estadounidense en suelo peruano, precisa seis aspectos que deben considerar sus conciudadanos. Esto con la finalidad de evitar malos entendidos con las autoridades que tienen la potestad de intervenir a cualquier persona en la calle o lugares públicos.

Esté atento a su entorno.

Evite las multitudes. Mantenga un perfil bajo. Siga las instrucciones de las autoridades locales.

Manténgase alerta en lugares frecuentados por turistas. Sea vigilante al visitar bancos o cajeros automáticos.

No exhiba signos de riqueza, como usar joyas o relojes costosos.

No resista físicamente en caso de intento de robo. Los objetos son reemplazables, su vida no.

Consulte nuestro sitio web para las últimas alertas y mensajes para ciudadanos estadounidenses.

Por la declaratoria de estado de emergencia en Lima y Callao, la embajada de los Estados Unidos en Perú emitió una alerta para sus ciudadanos que radican en la capital. En un comunicado, advierten de las medidas que adoptarán las autoridades.