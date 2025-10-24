Caso Eduardo Ruiz: Luis Magallanes debería ser eximido de responsabilidad penal y pagar indemnización, señala su abogado

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el abogado del suboficial Luis Magallanes, Stefano Miranda, sostuvo que el proceso de su patrocinado debería terminar eximiéndolo de responsabilidad penal por la muerte de Eduardo Ruiz. No obstante, remarcó que el policía sí deberá pagar una indemnización a los deudos de 'Truko'.

En primer lugar, el letrado sostuvo que desde las 4 y 40 del último jueves, el suboficial Luis Magallanes se encuentra en libertad. Asimismo, se refirió sobre lo que manifestó Óscar Arriola, jefe de la PNP, quien sostuvo que se iba a incorporar al agente policial.

"Hemos cumplido presentar un levantamiento de la suspensión temporal del servicio así que solo es un mero trámite para que el suboficial de tercera se reincorpore a sus funciones", indicó.

Policías tienen todo el derecho de usar su arma ante peligro

En otro momento, el abogado del suboficial Luis Magallanes, Stefano Miranda, sostuvo que la ley faculta a los policías a usar su arma ante un peligro inminente. Ello, debido a lo ocurrido con su patrocinado durante la protesta del 15 de octubre y su vinculación a la muerte de Eduardo Ruiz.

Noticia en desarrollo...