Juan José Santiváñez anuncia su regreso político con APP y buscará llegar al Senado en 2026

25/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El exministro Juan José Santiváñez confirmó su postulación al Senado en las elecciones generales de 2026 con Alianza para el Progreso (APP). El anuncio lo realizó a través de sus redes sociales, donde compartió un video con propuestas enfocadas en el personal de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.

Santiváñez prometió otorgar gratificaciones equivalentes al 100% del sueldo en julio y diciembre para policías y militares, equiparándolos al régimen laboral del sector civil. Según explicó, la medida busca "reconocer el sacrificio y compromiso de quienes garantizan la seguridad nacional".

En su publicación, acompañada del mensaje "¡Nos vamos con todo! Santiváñez es Alianza para el Progreso", el exfuncionario destacó su trayectoria en defensa del sector seguridad.

Recordó que durante su paso por el Ministerio del Interior amplió el seguro médico hasta los 28 años para hijos de policías y creó la defensa legal para agentes denunciados por actos de servicio.

¡Nos vamos con todo! 💪🇵🇪

Santiváñez es Alianza para el Progreso@Peru_APP



✅ Gratificación a sueldo completo dos veces al año para nuestros #POLICÍAS y #MILITARES.



¡Porque ellos merecen los mismos derechos que todos!#Santiváñez2026 #APP pic.twitter.com/LiUQ81ay8C — Santiváñez 2026 🇵🇪 (@JSantivanez2026) October 25, 2025

Renuncia ministerial y gestión polémica

La postulación de Santiváñez se concretó tras su renuncia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, presentada el 1 de octubre de 2025.

En su carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, expresó su deseo de participar en los próximos comicios y agradeció la confianza recibida durante su breve gestión.

Su salida del cargo ocurrió mientras el Congreso tramitaba una moción de censura en su contra, motivada por cuestionamientos políticos y legales. Estuvo 39 días al frente del ministerio, periodo en el que firmó 29 resoluciones, principalmente sobre designaciones internas.

Durante ese tiempo, impulsó la controvertida propuesta de construir un penal en la isla El Frontón, pese a que informes del propio ministerio la desaconsejaban. También generó críticas por aceptar la renuncia de su jefe de asesores, quien luego lo reemplazó en el cargo ministerial.

Antes de ello, Santiváñez había sido censurado como ministro del Interior en marzo de 2025 por falta de resultados en la lucha contra la delincuencia.

A pesar de ello, fue reincorporado al gabinete como ministro de Justicia cinco meses después, lo que provocó nuevas críticas en el Congreso y en la opinión pública.

Cuestionamientos y casos judiciales pendientes

El exministro enfrenta 12 investigaciones fiscales activas por presuntos delitos como tráfico de influencias, negociación incompatible y encubrimiento personal. Además, su nombre aparece vinculado al caso "El Cofre Presidencial", que involucra presuntas irregularidades dentro del Ejecutivo.

Durante su gestión, viajó a Ginebra, Suiza, para participar ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pese a tener una orden de impedimento de salida del país.

La medida fue levantada temporalmente por decisión judicial. En esa intervención, defendió la ley de amnistía para policías y militares procesados por hechos ocurridos durante el conflicto interno.

Pese a las críticas y procesos judiciales en su contra, Juan José Santiváñez sostiene que su candidatura representa la continuidad de su labor en favor de las fuerzas del orden. Su mensaje político, centrado en seguridad y reconocimiento económico, busca consolidar el respaldo de un sector clave para su retorno al escenario político nacional.