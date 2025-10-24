Óscar Arriola deberá rendir cuentas tras culpar a Magallanes por caso Eduardo Ruiz, según abogado

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En declaraciones para Exitosa, el abogado del suboficial Luis Magallanes, Stefano Miranda, hizo hincapié en que la justicia determinará si hay responsabilidad penal para el efectivo policial ante el presunto homicidio de Eduardo Ruiz.

Jefe de la PNP deberá rendir cuentas

En medio de la investigación sobre el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz, autoridades policiales como políticas han emitido comentarios sobre el accionar del suboficial de tercera Luis Magallanes. Uno de ellos el comandante general de la PNP, Óscar Arriola.

Tras la muerte de Ruiz, el jefe de la policía indicó que el autor del disparo que acabó con la vida del manifestante fue el S03 Luis Magallanes, poniendo al debate público la declaración de Arriola y la postura policial frente al cuestionamiento de la ciudadanía.

En ese sentido, la defensa legal de Luis Magallanes, Stefano Miranda, señaló que tales declaraciones tendrá que rendirse a cuenta ante la ciudadanía.

" Voy a literalmente citar lo que dijo el comandante, que él (Magallanes) era el autor del disparo, no que era el asesino (...) Creo que él como comandante general tiene que rendirle cuentas a la ciudadanía y creo que esa fue su posición en ese momento. Ya el tiempo y la policía será quien juzgue al comandante general", aseveró.

Sin embargo, respaldó la opinión emitida por el premier Ernesto Álvarez quien cuestionó calificar como 'héroe' al suboficial de tercera. "Llamarlo héroe tampoco me parece", indicó.

"Yo creo que estamos ante un caso de un policía que ha cumplido su función y que se encontró en peligro real e inminente y que causó la muerte de un ciudadano. Y lo que hay que ver es que en esta rendición de cuentas veamos si somos responsables o no", según la defensa de Magallanes.

PJ solicita audiencia de impedimento de salida

La investigación en contra de Luis Magallanes continúa. Recientemente, el Poder Judicial solicitó programar la audiencia de impedimento de salida en contra de Magallanes.

Actualmente el agente policial se encuentra en libertad luego de cumplirse el plazo de detención preliminar por siete días. De manera que desde el jueves 23 de octubre desde las 16:00 horas, el efectivo cuenta con libertad más se encuentra en el Hospital de Policía.

La audiencia fue programada por el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional para el martes 4 de noviembre a las 11 de la mañana en la Corte Superior Nacional en Cercado de Lima.

En ella se observa el pedido del Ministerio Público sobre el impedimento de salida y comparecencia con restricciones en contra de Luis Magallanes por el homicidio en contra de Eduardo Ruiz.