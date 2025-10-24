Señor de los Milagros: Conoce al 'Nazareno Móvil', el bus de alta gama que llevará al Cristo Moreno por el Callao

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Señor de los Milagros continuará con su cuarto recorrido procesional de octubre del total de seis que tendrá en este año. En esta ocasión, después de más de 22 años, el Cristo Moreno sostendrá un encuentro histórico con el Callao y lo hará de manera especial sobre el imponente 'Nazareno Mócil'.

¿Cómo es el 'Nazareno Móvil'?

El 'Nazareno Móvil' es un tractocamión de la prestigiosa línea Mercedes-Benz Actros que fue modificado especialmente para soportar más del doble del anda de la sagrada imagen del Cristo de Pachacamilla a fin de garantizar un trayecto seguro, ordenado y respetuoso en su recorrido por las calles del Primer Puerto.

Esta unidad móvil será el encargado de trasladarlos por el Callao en lo que será su cuarta procesión como parte del Año Jubilar 2025, según anunció la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas. Siendo esta la tercera vez que se encontrá con sus fieles chalacos.

Cabe resaltar que el Actros ha sido elegido por su fortaleza, tecnología y fiabilidad. Su plataforma reforzada puede soportar más de dos toneladas, posee sistemas avanzados de frenado y una plataforma robusta que ofrece estabilidad y precisión en maniobras a baja velocidad.

Adicionalmente, cuenta con una estructura de cama baja, lo que permite que los devotos puedan observar sin dificultad la imagen a su paso por calles y avenidas permitiendo un desplazamiento ceremonial óptimo.

Un encuentro histórico con el Callao

Como mencionábamos líneas arriba, el Señor de los Milagros recorrerá la Provincia Constitucional del Callao este domingo 26 de octubre, habiendo transitado anteriormente por las calles del Centro de Lima los días 4, 18 y 19 del presente mes.

En este cuarto recorrido procesional el Cristo Moreno saldrá desde las 6 de la mañana desde la Iglesia de Las Nazarenas para empezar a recorrer la avenida Tacna en compañía de sus fieles devotos.

Posteriormente, continuará por las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina.

Cuando llegue al Primer Puerto, el Cristo Morado, recorrerá las avenidas Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico. Posteriormente, tendrá el mismo recorrido en sentido viceversa para llegar a su templo en el Centro de Lima.

Se concluye que, el Señor de los Milagros sostendrá este domingo 26 de octubre su cuarto recorrido procesional del año en el que sostendrá un encuentro histórico con el Callao después de 22 años a bordo del 'Nazareno Móvil', un tractocamión caracterizado por fortaleza, tecnología, fiabilidad.