Caso Eduardo Ruiz: Suboficial Luis Magallanes retomará funciones en la PNP, afirma su abogado

Tras recuperar su libertad y ser impedido de salir del país por parte del Ministerio Público, el suboficial PNP de tercera Luis Magallanes, volverá a cumplir con sus funciones. Así lo aseguró su abogado Stefano Miranda, quien precisó que el efectivo volverá al servicio activo mientras transcurre la investigación por el presunto homicidio de Eduardo Ruiz.

Magallanes se reincorporará en la brevedad

En diálogo con Exitosa, el abogado defensor del subalterno de la Dirincri, aseguró que su patrocinado retomará funciones en la PNP tras ser puesto en libertad. El policía es investigado por la muerte del rapero 'Truko' durante la protesta ciudadana del 15 de octubre en el Cercado de Lima.

"Nosotros el día de hoy hemos cumplido con presentar un levantamiento de la suspensión temporal del servicio. Así que solamente es un mero trámite para que el suboficial Magallanes se reincorpore a sus funciones", precisó el abogado Miranda.

Con respecto a si el suboficial Magallanes estaba o no permitido de portar su arma de reglamento el día de la manifestación, el letrado señaló que él no suscribió su rúbrica en ningún documento. Además, la defensa se ampara en el medio de protección personal que tienen los efectivos.

"En la PNP las órdenes tienen que ser manifiestamente lícitas y tener una conformidad por parte del administrado. Esto significa que mi cliente en ningún momento firmó esa constancia de no llevar armamento. Lo otro es que hay personal que no forma parte de repeler el ataque o el tema de las marchas. Hay una mala percepción", indicó.

Muerte de 'Truco' se tiene que investigar

La defensa legal del suboficial implicado, saludó que la Fiscalía haya reclasificado la investigación de su patrocinado como homicidio simple. No obstante, remarcó que la muerte del artista musical, por la que se señala al policía, debe investigarse para que se rindan cuentas.

"Hay la muerte de un ciudadano y que se tiene que investigar, se tiene que rendir cuentas, para eso es el proceso penal. Lo que sí, felicitó dos cosas: Primero, que la defensa en estos siete días ha demostrado que estamos ante un homicidio culposo y la Fiscalía la ha adecuado. Lo segundo, que la Fiscalía de DD.HH. se ha inhibido porque esto ya no tiene nada que ver con las protestas", sostuvo.

Con lo expuesto por el abogado Stefano Miranda, el suboficial de tercera PNP Luis Magallanes, volverá al servicio activo en la Dirincri. No obstante, la investigación por el asesinato de Eduardo Ruiz seguirá su curso.