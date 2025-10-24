RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Cambio de gerente

Petroperú retira de la gerencia general a Óscar Vera y designa a José Rodríguez como su sucesor

El directorio de Petroperú decidió retirar a Óscar Vega de la gerencia general, dándole el cargo al abogado José Rodríguez Haya, quien iniciará sus funciones desde el sábado 25 de octubre.

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/10/2025

Síguenos en Google News Google News

Siguen los cambios en Petroperú, la empresa nacional dedicada al rubro de los combustibles, que este viernes 24 de octubre anunció que Óscar Vera no continuará en el cargo principal de la gerencia general. En su lugar, ha designado a José Rodríguez, quien iniciará sus funciones a partir del sábado.

Vega regresará a su antiguo puesto

Según manifiesta el Acuerdo de Directorio N.º 126-2025-PP, Rodríguez Haya deberá asumir el cargo en la compañía nacional de derecho privado. Esto deja sin efecto la labor de Vera Gargurevich, quien deberá retomar su anterior puesto dentro de la Estructura Organizacional Complementaria de la firma.

"Con acuerdo del Directorio N.º 126-2025-PP de fecha 24 de octubre del 2025, se acordó encargar al señor José Manuel Rodríguez Haya en el puesto de Gerente General (e) de Petróleos del Perú - Petroperú S.A., a partir del 25 de octubre del 2025", indica uno de los párrafos del comunicado.

Comunicado de Petroperú sobre los cambios en la gerencia general.
Comunicado de Petroperú sobre los cambios en la gerencia general.

Mediante la resolución SMV N.º 005-2014-SMV/01, Petroperú indica que le comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) sobre la decisión tomada. Esto como parte del cumplimiento del Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada.

Alejandro Narváez sobre su salida de la presidencia de Petroperú: "No hay razones fundadas"
Lee también

Alejandro Narváez sobre su salida de la presidencia de Petroperú: "No hay razones fundadas"

Salida de Narváez de Petroperú

Mediante un comunicado publicado el pasado 17 de octubre el Ministerio de Emergía y Minas (Minem) acordó destituir a Alejandro Narváez de la presidencia del directorio de Petroperú. El argumento para su destitución fue el fortalecimiento y la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión empresarial estatal.

"En el marco del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión de las empresas públicas, la Junta General de Accionistas de Petroperú informa lo siguiente: se ha dispuesto el cese de funciones del presidente del directorio de Petroperú (Alejandro Narváez)" indicaba el texto.

Un día después, Narváez expresó su malestar por la decisión y consideró que no existían razones fundadas para retirarlo de la presidencia. "Aparentemente lo que ellos argumentan, está escrito en un comunicado que publicó la Junta General es un tema de gobernanza de más eficiencia operativa, no más dinero del Estado para la empresa".

Petroperú: Ministros de Estado habrían infringido la ley tras cambio de pdte, señala Gutiérrez
Lee también

Petroperú: Ministros de Estado habrían infringido la ley tras cambio de pdte, señala Gutiérrez

El Directorio de Petroperú decidió hacer un nuevo cambio en sus cargos jerárquicos y nombró en la gerencia general a José Rodríguez Haya, en lugar de Óscar Vera. Esto tendrá un efecto inmediato y a partir del sábado deberá asumir su nuevo cargo.

Temas relacionados Directorio de Petroperú gerencia general José Rodríguez Óscar Vega Petroperú

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA