SJL: Colegio contará con resguardo policial permanente tras ser extorsionado, anunció Tiburcio

24/10/2025

El titular del Ministerio del Interior, Vicente Tiburcio, anunció resguardo policial para la Institución Educativa N.º 01502 José Carlos Mariátegui ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho luego que los padres de familia levantaran su pedido de seguridad ante las amenazas de extorsión como Tren de Aragua.

Resguardo policial para colegio

Tras las amenazas de extorsión, padres de familia del colegio José Carlos Mariátegui optaron por manifestar sus pedidos de ayuda ante un posible ataque de una organización criminal que se identifica como parte del 'Tren de Aragua'. Los progenitores indican que los mensajes criminales son recurrentes desde hace una semana.

A través de mensajes extorsivos, los criminales les exigen una cuota diaria de S/50 para no atentar contra la vida de los estudiantes. Además, indicaron que al alertar a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) estos habrían pedido un dinero a cambio del resguardo.

Comunicado de colegio José Carlos Mariátegui

Ante ello, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se trasladó hacia la institución educativa para informar que este contará con resguardo policial frente a las extorsiones que vienen sufriendo. La cantidad de efectivos destinados al cuidado de los uniformados será dispuesto por el comisario Álvarez indicó el titular del Mininter.

"He verificado las aulas, me han dicho todas sus necesidades que tienen; vamos a trasladarlo al Ministerio de Educación para que puedan brindarles, de repente, algo mejor para este colegio (...) El comisario Álvarez va a articular de acuerdo a la necesidad para que pueda poner los policías que necesitan aquí", anunció Tiburcio.

La medida habría sido adoptada tras una corta reunión entre los profesores, padres de familia y el titular del Mininter como medida frente a las extorsiones que llegan hacia los padres de familia. La cantidad de efectivos policiales destinados para el resguardo aún estaría por confirmarse.

Escolares son víctimas de extorsión

Este no es el primer caso de extorsión en contra de una institución educativa ya sea de nivel primaria o secundaria. El pasado mes de setiembre, la institución educativa Mundial, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo comenzó a ser víctima de organización criminal.

Los padres de familia fueron alertados por la directora del colegio de manera "urgente" para recoger a sus menores hijos, según el testimonio de una madre de familia, ante las llamadas de extorsión criminal. Entre las amenazas, los delincuentes dejaron un arreglo floral como medida de intimidación para el cobro de cupos.

Los padres de familia esperan que el resguardo policial anunciado por el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se haga efectivo en el colegio José Carlos Mariátegui de San Juan de Lurigancho.