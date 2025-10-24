Callao: Asesinan a chofer de combi en pleno estado de emergencia y pasajero resulta herido

24/10/2025 / Exitosa Noticias / Crimen

Un nuevo crimen sacude al Callao en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno. En la noche del jueves, un chofer de combi fue asesinado a balazos mientras cubría su recorrido por la cuadra 11 de la avenida Néstor Gambeta, una de las zonas más transitadas del primer puerto.

Según testigos, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon directamente contra el conductor. La víctima, identificada como Walter Leoncio Sandoval Castro, de 53 años, recibió al menos cuatro impactos de bala que le causaron la muerte casi instantáneamente.

El ataque ocurrió cuando el conductor cumplía su ruta habitual entre el Cercado de Lima y el Callao, transportando pasajeros como parte de la empresa Mariscal Ramón Castilla.

Los pasajeros y vecinos de la zona intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Nuevo crimen en pleno estado de emergencia. En el Callao, un chofer de combi fue asesinado a balazos. Según testigos, dos sujetos motorizados interceptaron al conductor. Víctima fue trasladado a un hospital, pero llegó cadáver. Un pasajero resultó... pic.twitter.com/fqGfE8whCr — Exitosa Noticias (@exitosape) October 25, 2025

Un pasajero herido en el atentado

Durante el violento ataque, un pasajero identificado como Jhon Henry Lloclla Sánchez resultó herido por las balas. El hombre fue llevado de inmediato al hospital Alberto Sabogal, donde permanece internado bajo observación médica.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado estaría vinculado a mafias de extorsionadores que operan en el transporte público del Callao y que, según las investigaciones, exigen pagos ilegales o "cupos" a las empresas para permitirles trabajar sin represalias.

Las autoridades no descartan que el ataque haya sido una represalia contra la empresa de transportes Mariscal Ramón Castilla, que cubre la ruta Lima-Callao. Este hecho ha generado preocupación entre los trabajadores del sector, quienes temen ser las próximas víctimas de estas organizaciones criminales.

Callao en emergencia y sin patrullaje visible

El asesinato de Walter Leoncio Sandoval Castro ocurre en el tercer día del estado de emergencia en el Callao, una medida que el Gobierno implementó para enfrentar la creciente ola de violencia y delincuencia. Sin embargo, los resultados aún no se reflejan en las calles.

Vecinos del sector denunciaron que la avenida Néstor Gambeta carece de alumbrado público y presencia policial o militar, pese a que debería contar con refuerzo de seguridad. Indicaron que, tras el ataque, los responsables huyeron en motocicleta sin ser perseguidos ni detenidos.

Este crimen se suma a otro asesinato registrado también durante la misma jornada, lo que incrementa la preocupación de los habitantes del primer puerto. La ciudadanía exige mayor presencia de las fuerzas del orden y resultados concretos en la lucha contra el crimen organizado.

El cuerpo de Walter Leoncio Sandoval Castro fue trasladado a la morgue del Callao para las diligencias correspondientes, mientras la Policía Nacional y la Fiscalía investigan el paradero de los sicarios.

A pesar de las medidas de emergencia, la violencia no da tregua en el primer puerto, donde el transporte público continúa siendo uno de los sectores más afectados por las bandas criminales y la extorsión. La población chalaca reclama acciones efectivas y duraderas que garanticen la seguridad de los trabajadores y pasajeros.