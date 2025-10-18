Alejandro Narváez sobre su salida de la presidencia de Petroperú: "No hay razones fundadas"

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, se manifestó tras ser removido de su cargo. Al respecto señaló que desde su perspectiva "no hay razones fundadas" para explicar la decisión que tomó la Junta de Accionistas de la empresa.

Narváez explica las razones de su salida de Petroperú

El último viernes 17 de octubre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) decidió separar del cargo de presidente del directorio de la empresa Petroperú a Alejandro Narváez.

A través de un comunicado la cartera de Estado argumentó que se determinó ello a fin de fortalecer la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión empresarial. Por lo que se procedió a designar al vicepresidente de la empresa, Fidel Augusto Moreno, en su reemplazo.

Noticia en desarrollo...