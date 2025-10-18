RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Alejandro Narváez sobre su salida de la presidencia de Petroperú: "No hay razones fundadas"

Tras su salida de la presidencia de la empresa Petroperú, Alejandro Narváez, se pronunció sobre la decisión que tomó la Junta de Accionistas de la empresa.

Alejandro Narváez se pronuncia sobre su salida de la presidencia de PetroPerú (Foto: Composición Exitosa)

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/10/2025

En diálogo con Exitosa, el expresidente de Petroperú, Alejandro Narváez, se manifestó tras ser removido de su cargo. Al respecto señaló que desde su perspectiva "no hay razones fundadas" para explicar la decisión que tomó la Junta de Accionistas de la empresa.

Narváez explica las razones de su salida de Petroperú

El último viernes 17 de octubre el Ministerio de Energía y Minas (Minem) decidió separar del cargo de presidente del directorio de la empresa Petroperú a Alejandro Narváez. 

A través de un comunicado la cartera de Estado argumentó que se determinó ello a fin de fortalecer la sostenibilidad fiscal y la eficiencia en la gestión empresarial. Por lo que se procedió a designar al vicepresidente de la empresa, Fidel Augusto Moreno, en su reemplazo.

