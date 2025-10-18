Militar en retiro muere atropellado por bus de 'El Rápido' en SJL: Víctima retornaba a su hogar tras cita médica

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un militar en retiro perdió la vida tras ser atropellado por un bus de la línea conocida como 'El Rápido', cuando se movilizaba en su bicicleta en la cuadra 3 de la avenida Malecón Checa en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Unidad de transporte público atropella a ciclista

Según información policial, la víctima, identificada como Julio Estaña Mamani, se encontraba retornando a su domicilio haciendo uso de la unidad menor, tras haber acudido a una cita médica cuando fue embestido por la cúster de 'El Rápido', que va de San Martín de Porres a San Juan de Lurigancho.

El conductor del vehículo fue trasladado hasta la comisaría del sector, en donde se realizarán las diligencias correspondientes, mientras tanto los familiares de la víctima exigen justicia.

"Exigimos ante todo justicia, que [el conductor] cubra su responsabilidad. [Se dirigía] a su domicilio, él vive acá, a unas cinco cuadras. Estaba viniendo del hospital, estaba retornando a su domicilio", reveló su pariente.

El hecho ocurrió alrededor de las 1:00 p. m., al lugar de los hechos llegaron efectivos de la PNP, así como peritos de criminalística, quienes revisaron escena y en presencia del representante del Ministerio Público realizaron la diligencia de levantamiento de cadáver.

Cabe señalar que el accidente se registró muy cerca a una institución educativa, por ello, algunos vecinos solicitaron una ciclovía para que los ciclistas puedan circular en un espacio más adecuado sin exponerse a los vehículos que pueden acabar con sus vidas.

Consejos para un viaje seguro en bicicleta

Para poder movilizarse a salvo a través de una bicicleta en nuestro país, necesitas protección y tomar ciertas precauciones para salir a las calles en medio de peatones y vehículos mayores.

Antes de salir se debe revisar el estado de la bicicleta, asegurándose que los frenos funcionen correctamente y que las luces delanteras y traseras estén operativas. Además, el uso del casco es obligatorio, así como el de prendas reflectivas, especialmente cuando hay poca luz.

Cabe señalar que los ciclistas deben respetar las señales de tránsito y evitar maniobras peligrosas, como cruzar los semáforos en rojo. Se aconseja que al adelantar se haga del lado izquierdo y cualquier movimiento sea señalizado extendiendo el brazo. Además, se debe evitar el uso de dispositivos móviles al conducir.

Finalmente se recomienda usar las ciclovías que son destinadas de uso exclusivo sin superar los 25 km/h. Es importante resaltar que el paso de peatones y vehículos motorizados en la vía está prohibido.

Las recomendaciones se dan para evitar tragedias como la sucedida, donde un militar en retiro perdió la vida al ser atropellado por un bus de 'El Rápido', en San Juan de Lurigancho.