Ataque contra combi en Lurín: Confirman fallecimiento de copiloto a manos de la delincuencia

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de un comunicado, el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador (HEVES) comunicó el sensible fallecimiento de Madeleyne Damiano (47), quien se encontraba en "estado muy reservado" luego de recibir impactos por armas de fuego durante al ataque a una combi en Lurín, la noche del jueves 16 de octubre.

La ciudadana era la copiloto de la unidad de transporte público que conducía el también desaparecido Yorber Romero Salazar, acribillado junto a su cobradora durante el atentado perpetrado en la Av. Lima.

Situación de los pasajeros heridos

El nosocomio ubicado en Lima sur comunicó el deceso la mañana de este sábado 18 de octubre. La paciente había ingresado desde el jueves 16 a la Unidad de Trauma Shock del mencionado hospital y producto de los impactos de bala recibidos se encontraba con soporte ventilatorio.

Su lucha por su vida solo pudo durar menos de 48 horas, puesto que, perdió la vida a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio por el grave estado en el que se encontraba. "Expresamos nuestras condolencias a la familia en esta irreparable pérdida", expresó el hospital.

Con referente a la situación de los otros dos pacientes , una mujer de iniciales V.E.S. de 48 años, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del HEVES, con evolución estacionaria y pronóstico reservado.

Mientras que, un joven de 25 años, con iniciales D.A.H., fue derivado ayer al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, a fin de que allí continúe con su atención médica. Según el último reporte del HEVES, se encontraba "estable", pese a también presentar heridas por armas de fuego.

(Noticia en desarrollo...)