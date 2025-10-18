Corte de agua programado por Sedapal: Conoce qué distritos se verán afectados el lunes, 20 de octubre

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima atravesará un corte temporal del servicio de agua potable el lunes, 20 de octubre, según el último reporte de Sedapal, a través de su canal de difusión en WhatsApp. La empresa estatal brindó detalles de cuáles serían los distritos afectados y en qué horarios.

¿En qué distritos será el corte de agua?

Según el más reciente aviso de la entidad, hasta el cierre de esta nota, al menos cuatro distritos de la capital se verán afectados con la interrupción del suministro, por lo cual, se exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones y almacenar anticipadamente el recurso hídrico.

Asimismo, se revela que el motivo detrás de esta medida es poder realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de reservorios, empalmes de la red y otras acciones que permitan a los hogares contar con agua de forma saludable y sin ningún contratiempo a futuro. En ese marco, a continuación te damos a conocer las zonas que no tendrán agua por unas horas.

Interrupción del servicio en Pachacámac

Áreas afectadas: A.H. San Cristóbal, La Pradera, Santa Rosa, El Balcón, La Florida, El Pedregal, Los Sauces de La Molina, A.H. Virgen de Chapi, Sol Radiante, Rinconada Alta, Los Ficus, A.H. Nueva Esperanza, Nuevo Progreso, Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio), Centro Poblado Balcón del Cielo.

A.H. San Cristóbal, La Pradera, Santa Rosa, El Balcón, La Florida, El Pedregal, Los Sauces de La Molina, A.H. Virgen de Chapi, Sol Radiante, Rinconada Alta, Los Ficus, A.H. Nueva Esperanza, Nuevo Progreso, Las Casuarinas de Conallac (24 de Junio), Centro Poblado Balcón del Cielo. Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Sectores 429, 430, 431, 442, 443, 444, 445, 446, 447

Motivo: Limpieza de reservorio.

Corte de agua en Chaclacayo

Interrupción desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Zonas sin agua: Asoc. Los Cedros. Cuadrante: P.J. Virgen de Fátima Morón, P.J. Miguel Grau, Asoc. Cultura y Progreso, A.H. Nueva Alianza, Asoc. Luis Felipe de las Casas.

Sector 155

Corte por limpieza de reservorio.

En Independencia

Sedapal también informa que el corte de agua se dará en el distrito de Independencia, desde las 12:00 m. hasta las 8:00 p.m., en el sector 332, que integra las iguientes zonas:

U. Pop. El Ermitaño, A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. Villa El Ángel, A.H. El Volante 3, Asoc. Choferes del Perú, P.J. Cruz de Mayo, P.J. 6 de Julio, P.J. Melcochita, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante, Urb. José Gálvez, Urb. Las Violetas.

Sin agua en Santa Anita

La interrupción se dará desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en el sector 168 por trabajos de limpieza de reservorio. Las zonas afectadas en Santa Anita son:

Urb. Santa Aurelia, Asoc. Residencial Santa Anita, Asoc. Sapotal I-II, Urb. Los Cedros, Asoc. Monterrey, APV Los Jardines, APV Sol de Santa Anita, Parcela II ex Fundo Vista Alegre Tejidos San Jacinto.

Tras darse a conocer los distritos que se verán afectados con el corte programado por Sedapal para este lunes, la entidad también informa que en caso no veas que el servicio es restablecido en la franja horaria, te comuniques al número de Aquafono: (01) 317-8000.