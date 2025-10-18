Lurín: Municipalidad decreta en estado de emergencia la seguridad ciudadana tras ataque a una combi de transporte público

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

A consecuencia del ataque contra una combi de transporte público la noche del jueves 16 de octubre, la Municipalidad Distrital de Lurín decretó en estado de emergencia la seguridad ciudadana de toda su jurisdicción por los próximos 30 días.

La medida adoptada por el Concejo Municipal que preside el alcalde Juan Raúl Marticorena Pérez fue aprobada por unanimidad y tiene como finalidad que el Gobierno "ejecute acciones urgentes e inaplazables" en salvaguarda de los derechos de sus vecinos y todos los ciudadanos que a diario transitan por el distrito de Lima sur.

Piden acciones al Mininter, PNP y autoridades para hacerle frente a la delincuencia

De acuerdo con el Acuerdo de Concejo N.º 213-2025/MDL, publicado el Diario Oficial El Peruano, el dispositivo busca que el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú (PNP) y las demás autoridades competentes tomen las acciones necesarias para que no se repliquen los ataques criminales contra el transporte público, tal como el que ocurrió hace menos de 48 horas y que hasta el momento viene cobrando tres víctimas mortales y dos heridos.

"No podemos permitir que se prolonguen y que la criminalidad continúe ganando más espacio en nuestro distrito (...) esta lamentable situación es la que penosamente de un tiempo a esta parte vive el país, siendo que en el distrito de Lurín no se debe normalizar estos actos criminales como el ocurrido recientemente y que mantienen en miedo y zozobra a la población, siendo este hecho totalmente reprochable", menciona el acuerdo.

Acuerdo de Concejo N.º 213-2025/MDL.

Del mismo modo, "rechazan enérgicamente", los actos de violencia y atentados contra la vida, el cuerpo y la salud que se han generado en las últimas horas en el distrito, "condenando y exigiendo la investigación y sanción ejemplar" por parte de las autoridades pertinentes.

Ataque viene cobrando tres vidas

A través de un comunicado, el Hospital de Emergencia de Villa El Salvador (HEVES) comunicó el sensible fallecimiento de Madeleyne Damiano (47), quien se encontraba en "estado muy reservado" luego de recibir impactos por armas de fuego durante al ataque a una combi en Lurín, la noche del jueves 16 de octubre.

La ciudadana era la copiloto de la unidad de transporte público que conducía el también desaparecido Yorber Romero Salazar, acribillado junto a su cobradora durante el atentado perpetrado en la Av. Lima.

Con referente a la situación de los otros dos pacientes , una mujer de iniciales V.E.S. de 48 años, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del HEVES, con evolución estacionaria y pronóstico reservado. Mientras que, un joven de 25 años, con iniciales D.A.H., fue derivado ayer al Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud, a fin de que allí continúe con su atención médica.

El Ministerio Público dispuso investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de las tres víctimas y por el delito de lesiones en agravio los dos pasajeros que vienen recuperándose.