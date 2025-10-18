La felicidad duró poco: Gianluca Lapadula anotó gol con el Spezia, pero su equipo fue derrotado

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Gianluca Lapadula volvió a anotar con la camiseta del Spezia. El delantero peruano disputó todo el encuentro ante el cuadro de Cesena, sin embargo, su equipo terminó derrotado y se hunde en el fondo de la tabla de la Serie B de Italia.

La felicidad duró poco

Spezia continúa en la senda de la derrota hecho que lo tiene relegado en el campeonato de la segunda división del fútbol italiano. Pese a que el ariete nacional anotó un gol temprano, cuando el cronómetro marcaba los 4 minutos del primer tiempo, pero terminó siendo derrotado 2-1 frente a Cesena, por la octava jornada de la Serie B de Italia,

Con este resultado el equipo de 'Lapagol' ha quedado en el fondo de la tabla con solo tres puntos alcanzando 8 partidos sin conocer victoria y solo 3 empates.

Cabe precisar que, desde su retorno a la titularidad del cuadro italiano, el 'Bambino' ha demostrado por qué es un goleador nato y eso lo reflejan sus números: tres goles y una asistencia en seis partidos en la temporada.

El partido entre Spezia y Cesena

El partido comenzó favorable para el cuadro 'aguilucho' en el estadio Alberto Picco. De inmediato el '9' de la selección peruana hizo vibrar a los hinchas tras abrir el marcador con un gol en el corazón del área apenas a los 4 minutos de la primera mitad.

Pese a que la desventaja fue mínima el cuadro visitante no dio tregua y comenzó a presionar al equipo local acomodándose mejor en el terreno de juego. Fue así que a los 38 minutos Andrea Ciofi apareció para habilitar a Gianluca Frabotta que no desaprovechó la oportunidad y se encargó de anotar lo que sería el 1-1.

Pero allí no quedaría todo y es que, en tiempo agregado (45+1'), sería la oportunidad de Michele Castagnetti quien se las ingenió para habilitar a Frabotta marcando así el definitivo 2-1.

El próximo cotejo de Spezia

Tras verse en una situación crítica en la tabla de la segunda división del fútbol italiano, Spezia se encuentra obligado a ganar después de esta dolorosa derrota ante Cesena.

En su próximo cotejo el equipo de Gianluca Lapadula tendrá que enfrentarse a Avellino por la novena fecha de la Serie B de Italia, en el Estadio Partenio-Adriano Lombardi, el próximo 25 de octubre.

