Cardenal Castillo se pronuncia sobre muerte de Eduardo Ruiz en marcha nacional: "Hoy es un día de luto"

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, se pronunció acerca de Eduardo Ruiz Sáenz, joven que falleció durante la marcha nacional del 15 de octubre. Además, elevó oraciones por la salud de Luis Reyes Rodríguez, quien continúa hospitalizado. Ello en el marco de la segunda procesión del Señor de los Milagros.

Un día de luto y duelo

La mañana de este sábado 18 de octubre se llevó a cabo la misa principal del Señor de los Milagros, en ella el cardenal Castillo tomó la palabra y se refirió sobre el hecho que enluta al país tras la muerte del cantante urbano Eduardo Ruiz Sáenz, conocido en el mundo artístico como 'Trvko', durante la manifestación del miércoles 15 de octubre

Además, elevó oraciones por la salud de Luis Reyes Rodríguez, quien se encuentra en estado crítico en el Hospital Arzobispo Loayza, tras sufrir una fractura cerebral durante la movilización social contra el presidente José Jerí y el Congreso de la República.

"Hoy es también un día de duelo, de solidaridad con Edaurdo Mauricio, Ruíz Sáenz que ha perdido la vida y te pedimos a ti Señor que lo tengas en tu seno y que toda la alegría que la dio con sus tiktoks y sus músicas y su manera de vivir pueda también seguir alegrarnos desde el cielo", expresó el purpurado durante el inicio de la homilia.

Además, el religioso añadió: "Pidamos hoy día también por Luis Reyes Rodríguez, que se encuentra todavía delicado, para que pueda restaurar su salud a pesar de lo difícil que va a ser".

Víctimas de la marcha nacional del 15 de octubre

El pasado miércoles 15 de octubre se desarrolló una multitudinaria movilización social en Lima en el que diversos ciudadanos levantaron su voz de protesta en contra del Gobierno y el Parlamento.

Esta manifestación dejó el saldo de un fallecido, Eduardo Ruiz, quien según confirmó el jefe de la Policía, Óscar Arriola, la persona que disparó contra el joven fue el suboficial de tercera Luis Magallanes. Además, otro efectivo involucrado es Omar Saavedra Bautista. Además, se registraron 102 heridos entre los que se encuentra Luis Reyes Rodríguez.

En síntesis, durante la misa del Señor de los Milagros, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, se pronunció sobre la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz, quien perdió la vida durante la marcha nacional del pasado 15 de octubre expresando que "es un día de luto nacional". Además, elevó oraciones por la salud de Luis Reyes Rodríguez, quien continúa hospitalizado.