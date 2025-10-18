Luis Magallanes niega ataque a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma pero no hacia el cuerpo, yo disparé al suelo"

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El suboficial de tercera PNP Luis Magallanes, investigado por ser el presunto autor de la muerte del manifestante Eduardo Ruiz, se defendió durante la audiencia de detención preliminar en su contra y reveló que aunque buscaba defender su vida el disparo realizado fue hacia el suelo.

Asegura no ser un delincuente

La tarde del último viernes 17 de octubre se llevó a cabo la audiencia de convalidación de la detención preliminar por flagrancia contra los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra por el presunto delito de homicidio calificado. Durante esta, Magallanes, a quien se le acusa de efectuar el disparo que le arrebató la vida a un manifestante, aseguró no ser un delincuente.

"En primer lugar yo quiero indicarles a todos que yo no soy una persona delincuente, yo soy un efectivo policial que siempre ha cumplido con la ley , no tengo ni una investigación en mi contra, soy un buen hijo. Prácticamente, mi madre depende de mí. Siempre he cumplido en mi trabajo, en mi trabajo siempre me han enseñado a salvar vidas porque yo trabajo en Investigación de Secuestros y Extorsión", inició su intervención.

Sostuvo que las acciones que tuvo durante la manifestación del 15 de octubre en el Centro de Lima fueron para proteger su vida, ya que, asegura haber estado en peligro inminente.

"Yo, si he actuado ha sido por mi vida, porque había estado en peligro inminente, porque esas personas me han agarrado a mi solo, porque mis dos compañeros corrieron porque era un tumulto de personas. Me han agarrado sin identificar que si soy [terna] o preguntarme, vinieron y me dijeron es terna, hay que quemarlo a este policía y me comenzaron a golpear mi cabeza con piedras", detalló.

Detalló que sucedió previo al disparo

Magallanes, aún en el Hospital de la PNP recuperándose de sus heridas, reveló que tuvo temor de que le quitaran su arma para usarla en su contra, pues al ser agredido, afirmó que sujetos la detectaron.

"Yo lo único que he hecho es pensar en mi vida, porque mi vida estaba corriendo peligro doctor, estaba con la cabeza ensangrentada, no podía ver porque la sangre corría por mi cara, por mis ojos (...) y solo quería defenderme señor juez al disparar al piso. En ningún momento yo he disparado al cuerpo o he disparado mirándole a la persona, jamás en mi vida haría eso", afirmó.

Finalizó indicando que no quiere que lo tilden de delincuente ni asesino: "Yo no soy ningún delincuente, yo he visto que mi vida ha estado en peligro por eso es que yo usé mi arma pero no hacia el cuerpo, si no yo disparé hacia el suelo ", aseguró.

Estas fueron algunas de las declaraciones del suboficial de tercera PNP Luis Magallanes, acusado del presunto delito de homicidio en perjuicio del manifestante Eduardo Ruiz.