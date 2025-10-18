Ministerio de Cultura expresa condolencias por fallecimiento de Eduardo Ruiz

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura expresó sus condolencias del sector a la familia y a la sociedad por el fallecimiento de Eduardo Ruiz durante la movilización del 15 de octubre.

Envían mensaje de paz

A través de sus redes sociales el Ministerio de Cultura publicó un comunicado en el que lamentan el fallecimiento de Eduardo Ruiz, un músico que perdió la vida el último miércoles. En este pronunciamiento enviaron un mensaje de respeto a la Constitución para mantener la estabilidad del país.

"El dolor nos recuerda que solo la paz y el respeto a la Constitución nos dará la estabilidad para una democracia sólida. Entendemos que la paz se construye a través del diálogo urgente con todo el sector cultural: gremios, organizaciones y ciudadanía", indicaron.

El mensaje de respeto a la Carta Magna se da en el marco del cambio de gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte, ya que, quien asumió la presidencia fue José Jerí que era el titular del Congreso, siguiendo lo indicado en el máximo texto que rige a nuestro país.

"Artículo 115.- Impedimento temporal o permanente del ejercicio de la Presidencia Por impedimento temporal o permanente del Presidente de la República, asume sus funciones el Primer Vicepresidente. En defecto de éste, el Segundo Vicepresidente. Por impedimento de ambos, el Presidente del Congreso. Si el impedimento es permanente, el Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones".

Cardenal Castillo se pronuncia sobre muerte de Eduardo Ruiz

La mañana de este sábado 18 de octubre se llevó a cabo la misa principal del Señor de los Milagros, en ella el cardenal Castillo tomó la palabra y se refirió sobre el hecho que enluta al país tras la muerte del cantante urbano Eduardo Ruiz Sáenz, conocido en el mundo artístico como 'Trvko', durante la manifestación del miércoles 15 de octubre

Además, elevó oraciones por la salud de Luis Reyes Rodríguez, quien se encuentra en estado crítico en el Hospital Arzobispo Loayza, tras sufrir una fractura cerebral durante la movilización social contra el presidente José Jerí y el Congreso de la República.

"Hoy es también un día de duelo, de solidaridad con Eduardo Mauricio, Ruíz Sáenz que ha perdido la vida y te pedimos a ti Señor que lo tengas en tu seno y que toda la alegría que la dio con sus tiktoks y sus músicas y su manera de vivir pueda también seguir alegrarnos desde el cielo", expresó el purpurado durante el inicio de la homilía.

En este contexto, el Ministerio de Cultura se pronunció y lamentó la muerte del músico Eduardo Ruiz, conocido como 'Trvco', haciendo un llamado a la paz y al diálogo.