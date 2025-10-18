¡Atención! PRONABI subastará 40 inmuebles: conoce cuándo será y cómo participar

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI) subastará un total de 40 inmuebles decomisados o declarados en extinción de dominio en su cuarta subasta pública nacional, que se llevará a cabo este 31 de octubre en la modalidad "A viva voz".

Es importante señalar que, el proceso de inscripción estará habilitado desde el lunes 20 al viernes 24 de octubre. Asimismo, los inmuebles en subasta pueden ser adquiridos por personas naturales, así como por empresas. En esa línea, estas propiedades pueden ser adquiridas para vivienda o uso comercial, según tipo y/o para una posterior reventa, siendo esta una gran oportunidad para acceder a inmuebles a precios competitivos y con el debido respaldo legal.

¿Dónde están ubicados los inmuebles a subastar?

De acuerdo con lo informado por la entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), entre los bienes a subastar figuran, por ejemplo, tres stands en Gamarra y una casa en zona residencial con área de 2 800 m2, en el distrito de Santiago de Surco.

Asimismo, los demás inmuebles están ubicados en otras nueve regiones del país, siendo estas: Piura, Tumbes, Loreto, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Tacna, Madre de Dios y Lima.

Este 31 de octubre, el Pronabi realizará una subasta pública de 40 inmuebles en 9 departamentos del país.

No dejes pasar esta ocasión para adquirir el inmueble que siempre has querido.🏠💼

Encuentra las bases y el catálogo aquí 👉 https://t.co/u29F1iwy9l#SubastaPúblicaPRONABI pic.twitter.com/SrfiD8pD7d — Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) October 10, 2025

Para participar en la subasta pública, los postores deberán registrarse previamente vía el portal institucional del PRONABI, donde podrán descargar las bases administrativas, así como el catálogo completo de inmuebles, el cual incluye fotografías y demás información de interés.

¿Cómo participar en la subasta de inmuebles?

Este tipo de subastas garantiza que los bienes decomisados o declarados en extinción de dominio no queden en abandono y sean destinados a fines lícitos y productivos. Asimismo, generan ingresos, que pueden ser utilizados para fortalecer servicios y políticas públicas. En ese sentido, si estás interesado en participar en la jornada sigue estos pasos:

Solicita las bases administrativas. (puedes descargarlas haciendo clic aquí ).

Cumple con los requisitos detallados en los numerales 14 y 15 de las bases administrativas.

Regístrate como postor del 20 al 24 de octubre de 2025 en este enlace Subasta Pública de Inmuebles N.° 004-2025-JUS/PRONABI: Link para el registro.

Reúne y presenta los requisitos en un sobre cerrado en la mesa de partes del PRONABI del 20 al 24 de octubre de 2025.

El PRONABI recuerda a la ciudadanía que debe informarse únicamente a través de canales oficiales y estar alerta ante posibles intentos de estafa por parte de falsos intermediarios o páginas fraudulentas.

De esta manera, los ciudadanos puedes hacer realidad el sueño de la casa propia a través de la subasta que está por empezar.