Dólar HOY en Perú: conoce el precio y tipo de cambio este viernes 14 de agosto

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce cuál es el precio del dólar hoy en Perú y a cuánto cotiza el tipo de cambio en el mercado paralelo y según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en la apertura de la jornada de este viernes 14 de agosto del 2026.

Precio del dólar hoy en Perú: Así cotiza según la Sunat

El precio del dólar hoy en Perú vuelve a generar expectativa entre comerciantes, inversionistas, empresarios y la ciudadanía en general que buscan comprar o vender la divisa estadounidense en el mercado cambiario peruano este viernes 14 de agosto.

Pues bien, la cotización del dólar frente al sol peruano registra movimientos propios de una jornada marcada por la oferta y demanda de divisas, por lo cual, identificar a tiempo cuál es su comportamiento en un entorno fluctuante te permitirá cuidar mejor tu poder adquisitivo y evitar afectaciones a tu economía.

Así que para ayudarte a identificar si es el mejor momento para comprar o vender dólares en la apertura de la jornada de hoy, te revelamos cuál es el precio y a cuánto cotiza el tipo de cambio según la Sunat, que representa la referencia oficial utilizada en operaciones tributarias, declaraciones aduaneras y registros contables en el país.

VIERNES 14 DE AGOSTO Precio del dólar HOY en Perú: así cotiza el tipo de cambio este jueves 13 de agosto Lee también COMPRA VENTA S/3,361 S/3,371

¿Subió el precio del dólar en Perú? Los valores reflejados en el portal oficial de la Sunat reflejan una leve variación al alza, en comparación al día de ayer, jueves 13 de agosto, donde la compra de la divisa fue de S/3,359 y la venta fue de S/3,365.

Tipo de cambio del dólar paralelo este 14 de agosto

Conocer el tipo de cambio hoy resulta especialmente importante para quienes tienen previsto comprar o vender dólares, realizar pagos en moneda extranjera o efectuar operaciones vinculadas al comercio internacional. Por ello, también es importante que identifiques cuál es la cotización de la divisa estadounidense en el mercado paralelo o las casas de cambio en Perú.

De acuerdo al portal cuántoestáeldólar.pe, el precio del dólar paralelo u 'Ocoña' es el siguiente en la mañana de este viernes:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/3,355 | Venta S/3,370.

Cotización del dólar paralelo este viernes 14 de agosto en Perú.

Así cerró el dólar ayer, según el BCRP

Las personas que necesitan conocer el precio del dólar hoy en Perú pueden consultar fuentes oficiales y entidades financieras antes de realizar una operación, entre ellas el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Banco de la Nación y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

De acuerdo ala entidad liderada actualmente por Julio Velarde, el dólar cerró ayer con un precio de 3,3660 (con apertura de 3,3630), mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,3645, con un máximo de 3,3660 y un mínimo de 3,3620.

El comportamiento del precio del dólar en Perú continuará siendo seguido durante las próximas horas, por lo cual, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para la compra y venta en la apertura de este viernes 14 de agosto para que tomes tus precauciones y sepas si es el mejor momento para cambiar la divisa en el mercado paralelo o casas de cambio.