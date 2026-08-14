Corte de luz en Lima y Callao el 15 de agosto: revisa los distritos y horarios afectados, según Pluz Perú

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de luz en Lima y Callao. Conoce qué distritos se verán afectados con la interrupción temporal del servicio eléctrico programado por Pluz Perú y en qué horarios se ejecutará la medida el 15 de agosto.

Corte de luz en Lima y Callao: Motivo de la interrupción

Pluz Perú precisó en su comunicado que el corte de luz el sábado responde a trabajos de mantenimiento preventivo, por lo que determinados sectores tendrán una suspensión temporal del servicio.

De acuerdo con la programación difundida para esta jornada del 15 de agosto, cuatro distritos serán afectados por interrupciones del suministro eléctrico, pero no en su totalidad, ya que el corte será en determinados sectores, calles, urbanizaciones y asentamientos humanos.

Recuerda que los horarios fueron establecidos de acuerdo con las zonas donde se ejecutarán los trabajos y por lo cual, se insta a revisar el cronograma desde ya para tomar tus precauciones.

Cronograma de corte de luz: distritos afectados el 15 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado este fin de semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Pluz Perú. A continuación te detallamos en la imagen qué distritos de Lima y Callao no tendrán luz este sábado 15 de agosto:

Sin electricidad en Los Olivos

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A. H. Cueto Fernandini mz. A1, B1, C1, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, Z, P.J. Santa Rosa de Naranjal mz. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G, G1, H, I, J, K, L, M, N, O, Q, asoc. Viv. Suiza Peruana mzs. A, B, C, D, E, F, H, I, L, asoc. Los Tulipanes mzs. C, F, urb. Parque Naranjal mzs. A1, B1, C1, G, L, M, S, T, U, V, jr. Ajia cdra. 49, jr. Anta cdras. 49, av. El Naranjal cdras. 7, 8, av. Las Palmeras cdras. 48, 49, 51, 52, av. Naranjal cdras. 7, 8, 9, 10, av. Universitaria cdras. 35, 49, calle Chasquitambo cdras. 5, 6, calle Mallash cdra. 49, calle Ocros cdra. 1, calle Olleros cdra. 49, calle Pariahuanca cdras. 5, 6, 7, 49, calle Tapacocha cdra. 49, calle Vichay cdra. 49, calle Yungar cdra. 48, jr. Teresa Gonzáles de Fanning cdras. 1, 2, jr. Río Mantaro cdras. 6, 7, jr. Tarica cdras. 49, 51, 52, jr. Pariahuanca cdras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, urb. Villa del Norte mzs. C, D, E, F, asoc. Viv. Res. La Esperanza mzs. A, B, C, F.

Sectores afectados en Puente Piedra / Carabayllo

Zonas que se quedarán sin luz el sábado 15 de agosto.

En el Rímac

Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. en A.H. Municipal N.° 3 Rímac, A. H. Balcón del Rímac mzs. H, J, K, L, M, R, T, U, V, X, Z, A. H. Municipal N° 3, A. H. Jesús Oropeza Chonta Mzs. H, W, Y, A. H. Víctor Raúl Haya de la Torre mzs. A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A. H. Municipal III sct. Ampl. Juan Pablo II mz. A1, A. H. Manuel Seoane Corrales mzs. A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, D, E, G, H, I, A. H. Flor de Amancaes Rímac mz. A, A. H. Villa Amancaes mzs. A, B, asoc. Po. Aquilino Sam Jara mzs. A, C, A. H. Municipal III sct. Jesús Alberto Paez mzs. D1, X.

El corte de luz programado para el 15 de agosto en Lima y Callao afectará diversos sectores de Puente Piedra, Carabayllo, Los Olivos, de acuerdo al cronograma oficial de Pluz Perú. La empresa insta a tomar a los vecinos de esas zonas a tomar sus precauciones.