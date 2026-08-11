Fenómeno El Niño pone a prueba a las empresas: ¿están preparadas para enfrentar un escenario de mayor incertidumbre?

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El panorama económico peruano comienza a mostrar señales favorables para la inversión, pero este escenario también viene acompañado de nuevos desafíos para las empresas.

La posibilidad de que el país enfrente un Fenómeno El Niño de mayor intensidad durante los próximos meses ha elevado la preocupación sobre eventuales interrupciones en las operaciones, problemas en las cadenas de suministro y un incremento de los costos.

Según el análisis económico citado en el encuentro empresarial organizado por Howden Perú, la economía nacional mantendría un crecimiento cercano al 3% durante los próximos años, favorecida por el dinamismo de la inversión privada, los precios de los minerales y una mejora en las expectativas empresariales.

No obstante, este escenario positivo podría verse condicionado por factores climáticos y externos.

La situación fue analizada por más de un centenar de líderes empresariales, quienes evaluaron los principales riesgos que podrían afectar proyectos de infraestructura, minería, energía, construcción, transporte y otras actividades consideradas estratégicas para el crecimiento del país.

Fenómeno de El Niño

Fenómeno El Niño eleva la alerta en sectores estratégicos

Uno de los principales focos de preocupación es el comportamiento del clima. La probabilidad estimada de un Fenómeno El Niño fuerte habría aumentado de alrededor de 1% a cerca del 60% en pocas semanas, modificando de manera considerable el nivel de exposición de diversas actividades económicas.

La agroindustria, la pesca, el transporte, el comercio minorista y la logística figuran entre los sectores que podrían enfrentar mayores dificultades. Las lluvias, alteraciones climáticas y eventuales daños en infraestructura pueden generar retrasos, interrupciones en las rutas de abastecimiento y dificultades para mantener el ritmo habitual de producción.

A ello se suma la posibilidad de mayores precios para alimentos y combustibles, situación que podría incrementar las presiones inflacionarias y afectar tanto los costos empresariales como el consumo de los hogares.

Frente a este escenario, las compañías necesitan dejar atrás una gestión basada únicamente en reaccionar cuando ocurre una emergencia. La planificación anticipada y la identificación de los puntos más vulnerables de cada operación cobran una importancia creciente.

Fenómeno El Niño

Inversión crece, pero también exige mayor prevención

Las expectativas empresariales alcanzaron su nivel más alto desde 2012, según la información presentada durante el encuentro. Este escenario anticipa un mayor movimiento de inversiones, especialmente en minería, energía, infraestructura y construcción. Asimismo, se proyecta un crecimiento aproximado de 4,5% en el empleo formal asociado a estos sectores.

Sin embargo, las mejores perspectivas económicas no eliminan los riesgos. Por el contrario, una mayor cantidad de proyectos y operaciones implica también una mayor exposición frente a fenómenos climáticos, financieros, regulatorios y geopolíticos.

Por ello, los especialistas recomiendan que las empresas actualicen sus mapas de riesgos, revisen sus planes de continuidad de negocio y evalúen la capacidad de respuesta de sus cadenas de suministro. También resulta necesario revisar las coberturas de aseguramiento y establecer mecanismos que permitan reducir las pérdidas ante una eventual interrupción.

En este nuevo escenario, la gestión de riesgos deja de ser una función secundaria para convertirse en un componente de las decisiones estratégicas. Una empresa que conozca sus vulnerabilidades podrá anticipar problemas y proteger mejor sus inversiones.

El posible fortalecimiento del Fenómeno El Niño representa una advertencia para el sector privado en un momento en que la economía peruana busca consolidar una etapa de mayor inversión.

El desafío será aprovechar las oportunidades de crecimiento sin descuidar los factores que podrían ponerlas en riesgo. Para las empresas, la prevención, la planificación y la capacidad de mantener sus operaciones frente a situaciones adversas serán determinantes para sostenerse y crecer en un entorno cada vez más cambiante.