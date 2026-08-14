Alianza Lima vs. Universitario en Matute: revelan cuándo y a qué hora se jugaría el esperado clásico

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Mientras Alianza Lima y Universitario dan batalla en lo más alto del Torneo Clausura 2026, el interés por un nuevo enfrentamiento está por las nubes. La buena noticia para los hinchas es que ya hay fecha y hora programadas para que se juegue el esperado clásico en Matute.

Alianza Lima vs. Universitario

Tanto Alianza como la 'U' ya dejaron en claro que son candidatos bravos para llevarse el Clausura. Saben que en las próximas jornadas no pueden dejar ir ni un punto si quieren estar bien parados para levantar el título nacional.

Aunque todavía faltan varios partidos por disputarse, este miércoles se conoció un dato que ya empieza a generar expectativa entre los hinchas de ambos clubes: la programación del próximo clásico peruano.

De acuerdo con la información brindada por Ana Lucía Rodríguez durante el programa Hablemos de MAX, el duelo entre blanquiazules y cremas está previsto para disputarse el sábado 12 de septiembre, en el Estadio Alejandro Villanueva.

Con el pitazo inicial a las 8:00 p.m. por la fecha 9, la cancha de La Victoria se prepara para temblar de nuevo con el partido que paraliza y hace hablar a todo el país.

🎙️@analuciarf & @Gustavo_p4 : "EL CLÁSICO SE JUGARÍA EL SÁBADO 12 DE SETIEMBRE A LAS 8 DE LA NOCHE"#HablemosDeMAX #AlianzaLima #universitariodedeportes



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/KhKp81P1pz — L1MAX (@L1MAX_) August 12, 2026

¿Cómo quedó el último clásico?

Para este nuevo clásico, ambos llegan con el recuerdo fresco de lo que pasó en el primer choque del año. En esa ocasión, la 'U' se hizo fuerte de local y le ganó 1-0 a Alianza Lima en el Monumental.

El único gol de ese partido lo metió Martín Pérez Guedes, marcando la diferencia para que el cuadro crema se quedara con los tres puntos frente a su eterno rival.

Ahora, el panorama será distinto, pues esta vez Alianza Lima tendrá la ventaja de disputar el esperado clásico en condición de local y ante su público en Matute.

Los blanquiazules buscarán aprovechar ese factor para quedarse con una victoria, mientras que Universitario intentará repetir el resultado conseguido en el primer enfrentamiento del año.

¿Dónde ver el Alianza vs. Universitario?

Toda la transmisión del esperado Alianza Lima vs. Universitario irá en vivo y en directo por L1 MAX, el canal oficial para seguir este choque por la fecha 9 del Clausura.

De esta manera, el Alianza Lima vs. Universitario ya tendría fecha y hora para el esperado clásico en Matute, que se jugaría el sábado 12 de septiembre a las 8:00 p.m. por la fecha 9 del Torneo Clausura 2026.