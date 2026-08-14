Senamhi alerta por lloviznas y fuertes vientos en la costa hasta el 16 de agosto: conoce las regiones afectadas

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió el Aviso Meteorológico N.° 318 para advertir sobre la presencia de lloviznas en la costa peruana desde este viernes 14 hasta el domingo 16 de agosto.

La entidad señala que se espera la presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana, lo que incrementaría la sensación de frío.

Lloviznas estarán acompañadas de viento y neblina

Para hoy, viernes 14 de agosto se prevén acumulados de llovizna cercanos a 1 milímetro por día (mm/día) en la costa de las regiones de Lima (incluye el Callao) e Ica y valores próximos a 2 mm/día en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna.

Según el organismo adscrito al Minam, el sábado 15 de agosto pueden registrarse acumulados de llovizna cercanos a 0.5 mm/día en la costa de La Libertad, alrededor de 1 mm/día en la costa de Lima e Ica y valores próximos a 2.5 mm/día en la costa de Arequipa, Moquegua y Tacna.

El fenómeno estará acompañado por un incremento de la velocidad del viento y la presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, condiciones que podrían modificar el panorama climático en los próximos días.

El organismo meteorológico recomendó a la población mantenerse atenta a la evolución de las condiciones y adoptar medidas de prevención, especialmente en áreas expuestas al viento y cambios de visibilidad.

El aviso contempla diferentes niveles de intensidad representados en el mapa de la institución. La información busca anticipar un escenario que puede generar humedad, superficies mojadas y reducción de visibilidad en sectores de la costa.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 14 al 16 de agosto, se presentará llovizna en la costa.



✅Este evento estará acompañado del incremento de la velocidad del viento y niebla/neblina en sectores cercanos al litoral.



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¿Qué zonas figuran en el aviso?

El mapa difundido por el Senamhi identifica siete regiones dentro del ámbito del aviso: Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua y Tacna. La población de estas zonas deberá prestar atención a los comunicados oficiales y a cualquier actualización que pueda emitir la institución durante el pronóstico.

En Lima y Callao, la presencia de lloviznas y condiciones de humedad podría generar cambios en el estado de calles, avenidas y vías cercanas al litoral. Por ello, quienes conduzcan deberán mantenerse atentos ante eventuales zonas resbaladizas o disminución de visibilidad.

Las lloviznas previstas entre el 14 y 16 de agosto pueden alcanzar intensidades de moderadas a extremas y están asociadas con la intensificación de los vientos del sur frente a la costa. Esta situación explica la combinación de precipitaciones, viento y presencia de neblina prevista para este periodo.

El Senamhi continuará monitoreando la evolución de estas condiciones meteorológicas y comunicará cualquier modificación. El aviso para este fin de semana anticipa un escenario de lloviznas, viento y neblina en la costa, por lo que mantenerse informado será clave para reducir riesgos y tomar precauciones.