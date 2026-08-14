Áncash: reactivan la búsqueda de montañistas en el nevado Huascarán a un mes de su desaparición

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A un mes de la desaparición de los tres montañistas en el nevado Huascarán, las labores de búsqueda se reactivaron luego de que la Policía Nacional del Perú sumara esfuerzos en la región de Áncash con el despliegue de un equipo especializado en este tipo de casos, debido a las complejas condiciones climáticas de la zona.

Reactivan búsqueda de los tres montañistas desaparecidos

Con la ayuda de la Policía Nacional del Perú (PNP), se han dispuesto 21 efectivos que participen activamente en la búsqueda de los tres montañistas desaparecidos desde el 14 de julio.

"La Policía Nacional tiene un helicóptero que esta dedicado exclusivamente para trasladar a nuestro personal y enviar provisiones. Tenemos 21 efectivos que están realizando estas labores de búsqueda, lógicamente intercalados para oxigenarlos, pero permanentemente tenemos 12 efectivos en la ciudad de campo base", afirmó un representante de la PNP.

Asimismo, se cuenta con la presencia de cuatro policías especializados que llegaron desde La Libertad, poseen conocimiento en el manejo de drones y van a monitorear la zona con la finalidad de encontrar eventualmente a: Alejandro Ugarte, Artidoro Salas y Saúl Mendoza.

Condiciones climáticas que complican la búsqueda

A más de 6000 metros de altura, las labores de búsqueda se reactivan pese a las condiciones climáticas del nevado Huascarán. Teniendo en cuenta ello, las operaciones enfrentaron severas restricciones debido al alto riesgo de avalanchas, grietas profundas y restricciones meteorológicas extremas en la zona.

Por esta razón, el caso ha registrado múltiples suspensiones y reactivaciones, debido a que el acceso a la zona de La Garganta requiere equipamiento especial y constantes medidas de seguridad que permitan garantizar la permanencia del personal involucrado. No obstante, a esta búsqueda se suma un operativo privado contratado por las familias de los desaparecidos.

Última actualización realizada por la novia de uno de los montañistas

La creadora de contenido, Paola Chiappina, novia de Alejandro Ugarte, uno de los montañistas desaparecidos en el nevado de Huascarán, mediante un video publicado hace un par de semanas dio detalles de los avances en el caso que se reportó el pasado 14 de julio.

Según explicó, durante los últimos días se realizaron reuniones técnicas para evaluar las condiciones actuales del Huascarán y definir una estrategia que permita continuar con la operación bajo mayores estándares de seguridad, esperando ayuda internacional por parte de un equipo chileno.

Finalmente, con esta reactivación de búsqueda de los montañistas en Áncash permite dar esperanzas a las familias que, desde hace un mes anunciaron la desaparición de Alejandro Ugarte, Artidoro Salas y Saúl Mendoza.