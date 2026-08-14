Tony Succar IMPACTA al revelar el estado de SALUD de uno de los miembros más importantes de su familia

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de sus redes sociales, el productor y músico Tony Succar publicó una serie de imágenes que retratan el delicado estado de salud de uno de los miembros más importantes de su familia. Un motivo por el cual sus miles de seguidores mostraron mensajes de apoyo para la figura pública a nivel internacional.

Tony Succar publica el estdo de salud de un miembro de su familia

El músico peruano-estadounidense Tony Succar compartió un emotivo mensaje en redes sociales luego de visitar a su abuelo de 101 años, quien se encuentra internado en una clínica. El artista publicó una fotografía en la que aparece junto al adulto mayor, quien permanece recostada en una cama hospitalaria.

"Oyichan... admiro tanto tu fuerza. A tus 101 años y siempre con una sonrisa. Doy gracias por poder estar a tu lado. Sé que muy pronto vas a estar al 100% otra vez. Dios te bendiga siempre Ganbatte!", expresó Tony Succar en su cuenta oficial de Instagram

Abuelo de Tony Succar tiene 101 años

En la imagen, el músico luce una mascarilla y acompaña a su abuelo al lado de su cama. La publicación fue difundida desde la cuenta de Instagram de Tony Succar y también figura vinculada a la cuenta de su madre, la cantante Mimy Succar.

Asimismo, el productor agradeció poder estar presente en este complicado momento que vive el progenitor de su madre, e incluso expresó su deseo y confianza de que pueda recuperarse pronto.

La publicación generó numerosas reacciones entre los seguidores y amigos del artista, quienes expresaron mensajes de cariño y buenos deseos para la recuperación de su abuelo.

De esta manera, Tony Succar por medio de su imagen difundida a través de sus redes sociales dejo ver que se encuentra en el Perú junto a sus seres queridos pasando un momento importante que los mantiene unidos por el estado de salud de uno de ellos y destaca la fortaleza de su abuelo que, a sus 101 años, continúa siendo una figura importante para su familia.

La fotografía también reflejó el estrecho vínculo entre el músico y su abuelo, a quien acompañó durante su permanencia en el centro médico.

Finalmente, la publicación de Tony Succar destaca la unión de su familia en este momento y deja claro que actualmente se encuentra en el país para visitar a su abuelo de 101 años, quien permanece internado en una clínica de la capital debido a su estado de salud.