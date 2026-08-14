Marvel y Star Wars unirán sus universos por primera vez: así será su histórico crossover

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El Universo Marvel y Star Wars unirán sus universos por primera vez en la historia oficialmente. Ambas franquicias compartirán páginas a través de la creación de una miniserie de cinco cómics titulada 'Star Wars/Marvel: Hope Assembles. Esta información fue anunciada por Entertainment Weekly.

Marvel y Star Wars juntos en histórico crossover

Esta espectacular colaboración llegará en enero del 2027. Será escrita por el reconocido director de cine y guionista Kevin Smith y dibujada por el talentoso David Márquez. En tanto, su final saldrá a la luz en mayo, por lo que se confirma una cadencia de publicación mensual.

El proyecto formará parte de las celebraciones por el 50 aniversario de la primera película de 'Star Wars: Una nueva esperanza'. Lo que inició como una cinta de ciencia ficción en 1977 se ha convertido en uno de los mayores fenómenos culturales de la historia y ahora celebrará sus cinco décadas con un encuentro que muchos aficionados probablemente habían dado por imposible.

De acuerdo a las primeras imágenes promocionales se puede observar en una misma aventura a personajes tan variopintos como Luke Skywalker, la Princesa Leia, Han Solo, Chewbacca, Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, Spider-Man, el Capitán América, Hulk, Viuda Negra, Lobezno, Pantera Negra, Doctor Muerte, Thanos, Ultrón y muchos más.

En la impresionante portada múltiple que acompaña al anuncio, vemos como el alcance del crossover es tan amplio como para abarcar desde héroes populares como el Hombre Araña hasta otros de corte cósmico como es el caso de los Guardianes de la Galaxia.

Una relación que tuvo su origen desde hace años atrás

Pese a que es la primera vez que los protagonistas de ambas propiedades interactúan directamente en un cómic de Marvel, la relación entre la editorial y Star Wars viene desde mucho antes.

Marvel publicó su primera adaptación de la franquicia en 1977 y llegó a mantener la serie durante 107 números. Tras perder los derechos, Dark Horse se encargó durante años de los cómics de la saga, hasta que estos regresaron a Marvel después de que Disney adquiriera Lucasfilm.

El cruce entre las populares franquicias llevaba años rondando las oficinas de Marvel. C.B. Cebulski, antiguo editor jefe de la compañía y ahora consultor editorial de Hope Assemblees, explicaba que la idea llevaba más de una década sobre la mesa, pero que había que esperar con la "paciencia de un Jedi".

Como parte de la celebración por el 50° aniversario de la película 'Star Wars: Una nueva esperanza', las franquicias de Marvel y Star Wars tendrán un crossover histórico a través de la creación de una miniserie de cinco cómics titulada 'Star Wars/Marvel: Hope Assembles.