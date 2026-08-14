Fatal accidente en Costa Verde: mujer muere y hombre queda grave tras aparatoso choque contra poste en San Miguel

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un violento accidente de tránsito terminó en tragedia durante la madrugada en la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. Un automóvil que se desplazaba desde el Callao terminó impactando contra un poste de alumbrado público, producto de la fuerza del choque, el vehículo quedó partido en dos.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar, el automóvil habría circulado a excesiva velocidad y, aparentemente, intentó realizar una maniobra en U. En ese momento, una motocicleta lineal le habría cerrado el paso, ocasionando que el conductor perdiera el control del vehículo.

La magnitud del impacto provocó la muerte instantánea de la mujer que viajaba como copiloto. En tanto, el conductor sufrió graves heridas y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

Piques clandestinos serían frecuentes en la zona

Un detalle que llamó la atención durante la cobertura fue que el vehículo involucrado era un Toyota Corolla equipado con neumáticos deportivos modificados para carrera. Este elemento cobró relevancia debido a los testimonios de personas que frecuentan esta vía y que denunciaron la realización constante de piques durante la madrugada.

Uno de los testigos aseguró que estas carreras clandestinas no se limitarían a los fines de semana.

"Casi todos los días, a partir de la una de la mañana están haciendo piques", afirmó al ser consultado sobre la situación en el lugar.

El mismo testigo sostuvo que los accidentes también serían recurrentes en esta zona.

"Sí, claro, siempre, siempre", respondió al ser preguntado si los siniestros estarían relacionados con los piques.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Tragedia en San Miguel. Una mujer perdió la vida y el conductor quedó gravemente herido tras un violento accidente ocurrido en la Costa Verde. El auto terminó partido en dos luego de impactar contra un poste de alumbrado.



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Dos hijos quedan en la orfandad tras fatal accidente

La víctima mortal fue identificada como Linnet La Rosa, de 30 años, quien viajaba como copiloto en el vehículo junto a su pareja, Cristian Mesías Vargas, quien conducía la unidad y resultó gravemente herido. La mujer era madre de dos menores, de 4 y 2 años, quienes quedaron en la orfandad tras el trágico accidente.

Hasta el lugar llegaron familiares del conductor, mientras los peritos de criminalística iniciaban las diligencias para esclarecer las circunstancias del choque. Según la información recogida en la cobertura, el vehículo estaría registrado a nombre de una persona distinta al conductor. Un familiar señaló que el propietario sería el hermano del hombre que manejaba la unidad y que le habría prestado el automóvil para salir.

Debido a la violencia del impacto, el automóvil quedó completamente destruido y fue necesario el trabajo de los bomberos del área de rescate para remover los escombros y retirar el cuerpo de la mujer. En las primeras horas de la mañana, peritos de criminalística también permanecieron en la zona para realizar las diligencias correspondientes.

Pese a la gravedad del siniestro, el tránsito en ambos sentidos de la Costa Verde continuó con normalidad, debido a que el vehículo terminó sobre la berma central y no bloqueó los carriles de circulación. El hecho vuelve a poner bajo la lupa las denuncias de carreras clandestinas y la posibilidad de que estas prácticas incrementen el riesgo para conductores y pasajeros.