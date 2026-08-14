Sedapal anuncia corte de agua en Lima el 15 de agosto: revisa los distritos afectados y horarios

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Corte de agua en Lima programado para el 15 de agosto. Sedapal da a conocer la lista de distritos que se verán afectados con la interrupción temporal del servicio, así como los horarios en que se ejecutará la medida.

¿Por qué habrá corte de agua, según Sedapal?

Una nueva interrupción del servicio de agua potable sorprenderá a los vecinos de Lima el sábado, de acuerdo al cronograma oficial de Sedapal. La empresa precisó que el motivo de la suspensión temporal del recurso hídrico son los trabajos de mantenimiento preventivo que tienen la finalidad de seguir optimizando el suministro.

Dedido a esas labores técnicas que pueden ocasionar restricciones en determinados distritos de la capital, Sedapal insta a sus usuarios a tomar medidas previsionales como el almacenamiento anticipado del agua en sus hogares.

Recuerda que la suspensión no necesariamente afecta a un distrito completo, pues puede concentrarse únicamente en determinadas calles, urbanizaciones, asociaciones o sectores. Por ello, es ideal conocer a tiempo las zonas exactas y los horarios en que será el corte de agua.

Corte de agua en Lima: distritos afectados el 15 de agosto

Para saber a tiempo si tienes un corte programado esta semana, haz clic en el siguiente ENLACE de Sedapal. A continuación te detallamos qué distritos de Lima no tendrán agua este sábado:

Áreas afectadas en Ate

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. 24 de Setiembre, A. H. Abraham Valdelomar, A. H. 15 de Marzo, A. H. Cruz de Mayo, A. H. Los Pinos, A. H. Grupo M de Horacio Zevallos, A. H. Agrupación de Familia Juventud 30 de Mayo, P.S. 1-2, P.S. 4-7, calles 3-4-5-6-7-8-9-10.

Sectores afectados en Comas

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. Villa Collique, A. H. Quinta zona de Collique Julio, A. H. Collique.

En Lurigancho

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en A.H. Paraíso de Cajamarquilla, A.H. Santa Cruz de Cajamarquilla, Agru. Señor de Huanca, Asoc. de Posesionarios del Cerro San Martín de Porres, Asoc. Unión Santa Cruz de Cajamarquilla, Urb. La Planicie de Cajamarquilla.

De esa forma, Sedapal informó que el sábado 15 de agosto habrá corte de agua programado en diversos distritos de Lima como parte de labores de mantenimiento preventivo, por lo que se aconseja tomar tus precauciones desde ya si tu zona está en la lista de las que se verán afectadas.