Alerta tras atentados contra la prensa: "Este año han sido asesinados 3 periodistas", afirma la ANP

17/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Casi una semana después del brutal asesinato del periodista Fernando Núñez en Pacasmayo, La Libertad, el comunicador Mitzar Castillejos también fue víctima de un atentado que lo ha dejado al borde de la muerte en el hospital de Tingo María. Él se hubiera convertido en el cuarto periodista asesinado en lo que va del 2025.

Múltiples atentados contra periodistas alarma en 2025

El pasado viernes, un sicario atentó contra la vida de Castillejos, un periodista de Aguaytía. El ataque lo llevó a UCI, donde permanece entubado y actualmente requiere de un traslado urgente a un hospital en Lima o Huánuco.

En comunicación con Exitosa, la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Zuliana Laynes, recordó que, este año, tres colegas han sido asesinados por sicarios en distintas regiones del Perú. Alertó también que dichos crímenes guardan similitudes.

"Hay varias cosas en común, porque primero, en los cuatro casos, se ha tratado de sicarios. Creo que una de las cosas que no podemos permitir como periodistas ni como sociedad es que se intente argumentar que ha sido un tema de robo. No, a ninguno les quitaron nada", manifestó.

Laynes precisó que, en los cuatro casos, han sido periodistas activos de regiones: Gastón Medina en Ica, Raúl Céliz en Iquitos, Fernando Núñez en Pacasmayo, ahora Mitzar Castillejos en Aguaytía.

"Muy críticos a las autoridades de turno, que es lo que le toca al periodismo. Cuando no se ejecuta una obra, decirlo, cuando hay una licitación que es irregular, decirlo y documentarlo. Este ha sido el caso de los cuatro colegas", indicó.

Fernando Núñez es asesinado por sicarios en moto

El pasado 6 de diciembre, el periodista guadalupano Fernando Núñez Guevara, director de 'Kamila Noticias', fue asesinado a balazos mientras se trasladaba en moto lineal junto a su hermano en la carretera Panamericana Norte, en La Libertad.

El fatal crimen ocurrió en el distrito de Guadalupe, en la provincia de Pacasmayo. Según las autoridades policiales, Núñez fue acribillado a la altura de la curva de La Barranca por sicarios que abrieron fuego contra ambos. Él falleció en el acto, mientras que su familiar quedó gravemente herido.

Ambos regresaban a su ciudad natal luego de una cobertura periodística.

A lo largo del 2025, un total de tres periodistas fueron asesinados a manos de sicarios en el Perú. Recientemente, hubo un atentado más que casi acaba con la vida de un cuarto.